Neos verkent prachtig Slovenië Nele Dooms

08 augustus 2019

Neos Dendermonde, de vereniging voor ondernemende senioren, trok er op uit voor een reis naar Slovenië. De deelnemers maakten enthousiast kennis met het prachtige land. “Het was een boeiende reis met een uitstekende gids”, zegt voorzitter Jan Mannaert. “De hoofdstad Ljubljana was een ware ontdekking met mooie gebouwen, veel water en ontspannen mensen. De temperaturen liepen vlot tot boven de dertig graden, maar dat hield niemand tegen. We bezochten ook de Italiaanse kust en enkele Kroatische kuststeden.”