Neos schenkt cheque aan Blijdorp Nele Dooms

24 mei 2019

Neos Dendermonde, het Netwerk voor Ondernemende Senioren, steunt het goede doel. Dat gebeurde tijdens een namiddag die volledig in het teken stond van “Neos met een Hart”. “We organiseerden een voordracht in verband met valpreventie en mobiliteit”, zegt Jan Mannaert van Neos Dendermonde. “De opbrengst daarvan beslisten we aan een goed doel over te maken. Dat is Blijdorp geworden. De organisatie levert prachtig werk voor mensen met een beperking in onze regio.”