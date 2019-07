Neos gaat multicultureel in Limburg Nele Dooms

10 juli 2019

De leden van Neos Dendermonde, het Netwerk voor Ondernemende Senioren, bracht een bezoek aan Limburg. daar gingen ze de multiculturele toer op, in de streek van Genk. “We hielden eerst halt voor een klein ontbijt bij een Oekraïnse gemeenschap”, zegt voorzitter Jan Mannaert. “Vervolgens passeerden we bij een Griekse gemeenschap, waar we ook mee aan tafel aanschoven voor een bijzonder Grieks middagmaal. Het heeft ons allemaal erg gesmaakt.” De namiddag werd volledig ingenomen door een geleid bezoek aan het domein van Alden Biezen. “Neos genoot van een leerrijke en avontuurlijke dag”, klinkt het.