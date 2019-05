Nek-aan-nek-race tussen VB en N-VA: Vlaams Belang wordt grootste voor Kamer, N-VA voor Vlaams Parlement Nele Dooms

26 mei 2019

20u01 28 Dendermonde Dendermonde heeft duidelijk rechts gestemd voor de Vlaamse en federale verkiezingen. Een hele namiddag is het in Dendermonde bij het tellen van de stemmen een nek-aan-nekrace geweest tussen Vlaams Belang en N-VA. Voor de Kamer is uiteindelijk, met een half procentje verschil, Vlaams Belang de grootste geworden. Voor het Vlaams Parlement is het net omgekeerd en klopt N-VA nipt VB.

24,3 procent van de stemmen haalt Vlaams Belang in Dendermonde binnen voor de Kamer. Daarmee doet de partij liefst 17 procent beter dan in 2014 en wordt daarmee de grootste. De winst is nipt, want N-VA haalt 23,8 procent. De partij, die in de Dendermondse gemeenteraad in de bestuurscoalitie met CD&V zit, boekt daarmee een verlies van liefst 10 procent. Ook CD&V, sp.a en Open Vld gaan achteruit in de Ros Beiaardstad.

Bij Vlaams Belang vieren ze de Dendermondse overwinning voor de Kamer. “We zijn enorm tevreden met deze uitslag”, zegt lijsttrekker Barbara Pas. “We voelden de jongste weken heel goed het enthousiasme bij de mensen voor onze partij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalden we 15 procent en het was de ambitie om dat te evenaren. Dat we zouden stijgen naar 25 procent overtreft onze stoutste verwachtingen. Eén vierde van de Dendermondenaren heeft op ons gestemd. Dat is, net als de resultaten in de rest van Vlaanderen, meer dan een duidelijk signaal.”

Voor het Vlaams parlement haalt N-VA in Dendermonde wel nipt de overwinning binnen met 24,8 procent, op de voet gevolgd door Vlaams Belang met 24,4 procent. Ook hier tekent N-VA wel een fors verlies van 10 procent op en Vlaamse Belang een serieuze winst met 17,3 procent. Voor het kanton Dendermonde, dat zowel de stad als Buggenhout en Lebbeke omvat, wordt zowel voor de Kamer als voor het Vlaams Parlement ongeveer een gelijkaardig resultaat opgetekend.