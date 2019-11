Negen gemeenten kiezen voor verdere bundeling van krachten in afvalintercommunale Verko Nele Dooms

05 november 2019

De afvalintercommunale Verko blijft bestaan en negen gemeenten blijven er hun krachten in bundelen. Dat werd beslist tijdens de jongste algemene vergadering, waarin de visienota en verlenging van de intercommunale werd goedgekeurd. Het gaat om Dendermonde, Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen. Zij maakten al van bij aanvang uit van Verko en beslisten nu over het voortbestaan ervan voor de komende zestien jaar. De samenwerking moet hun ambities op vlak van afvalbeleid en milieuzorg waarmaken. “Door akkoord te gaan met de verlenging van de intercommunale geven de gemeenten een krachtig signaal dat ze samen met Verko verder werk willen maken van een integrale aanpak van de afvalproblematiek en de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen in onze regio”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos. “Door samen de krachten te bundelen, kunnen we als samenwerkingsverband meer realiseren dan als iedere gemeente afzonderlijk.”