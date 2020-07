Natuurpunt zoekt extra vrijwilligers voor werkgroep Vlassenbroek Nele Dooms

19 juli 2020

11u17 0 Baasrode Natuurvereniging Natuurpunt ‘s Heerenbosch, actief in Baasrode, Buggenhout en Lebbeke, gaat op zoek naar vrijwilligers om de Werkgroep Vlassenbroek te versterken. Extra helpende handen zijn welkom voor beheerswerken in het natuurgebied.

“De Werkgroep Vlassenbroek is een team dat beheerswerken , zoals snoeien, maaien, knotten en planten, uitvoert in het natuurgebied van de Vlassenbroekse polder”, zegt Gustaaf Van Gucht. “Door de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in het kader van SIGMA-werken kunnen we momenteel in dat gebied zelf niet werken, maar er is nog werk genoeg in verschillende percelen buiten het overstromingsgebied die onderhoud vragen.”

Wie aansluit bij de Werkgroep wacht dus fysieke arbeid. “Maar dat gebeurt op een rustig tempo”, benadrukt Van Gucht. “Iedereen kan dit aan. Bovendien is het erg leuk om ondertussen vanalles bij te leren over de natuur. Er zijn heel wat leuke, verborgen plekjes die we met de vrijwilligers kunnen bezoeken, terwijl we overleggen over de passende aanpak voor het toekomstig beheer.”

Wie zin heeft om actief bezig te zijn in de natuur, kan aansluiten bij de Werkgroep. De vrijwilligers helpen mee aan het herstel van natuur of realisatie van natuurontwikkeling. Meestal spreekt de Werkgroep op zaterdag een paar uurtjes af. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Gustaaf Van Gucht, via gustaaf.vangucht@telenet.be of 0479/67.95.54.