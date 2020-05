Natuurpunt reageert op vergiftiging honden in Vlassenbroek: “Vraag is welke dieren daders nog op het oog hadden” Nele Dooms

14 mei 2020

18u03 12 Dendermonde De De vergiftiging van verschillende honden in het natuurgebied aan Vlassenbroek in Baasrode schokt ook de leden van Natuurpunt afdeling ‘s Heerenbosch. Duidelijk is dat er kwaad opzet in het spel is. “Maar welk dieren hadden de daders nog op het oog”, vragen de natuurliefhebbers zich af. “Vos? Roofvogels?”

Minstens drie honden die met hun baasje gingen wandelen in het nieuwe gecontroleerde overstromingsgebied in de polder van Vlassenbroek raakten de voorbije weken vergiftigd. De dieren werden ziek na een zwempartij in een aangelegde waterplas vlakbij de nieuwe compartimenteringsdijk. Een onderzoek werd opgestart en daaruit blijkt dat de vergiftigingen niets te maken hebben met een groot stort dat vroeger in dit gebied aanwezig was, maar wel met kwaad opzet. De honden werden vergiftigd met Temik, één van de zwaarste pesticiden die er bestaan. Enkele korrels volstaan om zelfs een volwassen mens te doden. Het product is al jaren verboden.

De feiten schokken heel veel mensen en ook Natuurpunt betreurt de vergiftiging. “We leven mee met de dierenliefhebbers die hun vriend kwijt zijn”, zegt Gustaaf Van Gucht. “Het gebruik van Temik is al jaren verboden, maar toch wordt het product nog vaak aangetroffen bij vergiftiging van huisdieren of roofdieren. De vraag is nu welke dieren de daders eigenlijk nog op het oog hadden. Is het om de aanwezige vos te verdelgen, of roofvogels? Vroeger was het gebruikelijk dat jagers een stuk aas aantastten met korrels Temik om roofdieren in hun jachtgebied te vergiftigen, zodat die het niet langer op hun jachtwild gemunt konden hebben. Deze verdelgingsmethode is steeds bij wet verboden geweest. Maar het gif wordt ook nu nog soms aangetroffen bij vergiftiging van roofvogels.”

Temik is een van de giftigste pesticiden. “Spijtig genoeg wordt er nog geregeld gebruikt door mensen met kwade bedoelingen om katten, honden en roofvogels te vergiftigen”, weet Steven De Saeger, conservator van het natuurgebied Vlassenbroek. “Het zit dan verstopt in vleesbrokken, snoepjes of dode prooien. Het is niet alleen zeer toxisch, maar het werkt ook nog eens pijlsnel.”

Net als de oproep van stadsbestuur en politie, benadrukt ook Natuurpunt dat honden aan de leiband moeten blijven. “Eigenlijk moet dat altijd, ook in Vlassenbroek en in het natuurgebied”, zegt Van Gucht. “Rondsnuffelende honden die van het pad gaan, kunnen veel diersoorten in hun rust opschrikken, zoals broedende vogels, kleine zoogdieren, fazanten en ook reekalfjes. Een hond laten spelen of zwemmen in poelen en plassen verstoort ook de aanwezige dieren en de watervogels, zeker in het broedseizoen dat nu bezig is.”