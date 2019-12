Natuurpunt lanceert nestactieplan: “Help vogels de winter door” Nele Dooms

13 december 2019

Natuurpunt afdeling ‘s Heerenbosch, actief in Baasrode, Buggenhout en Lebbeke, lanceert ook deze winter haar nestactieplan. Daarbij zorgt de vereniging voor de verkoop van nestkasten voor mezen, mussen, vinken en roodborstjes, steenuilenkasten, voederplanken en vogelvoer. Het initiatief moet inwoners uit het werkingsgebied aanzetten zich te bekommeren over de vogels, en die zo de winter door te helpen. “Voor vogels is de winter een zware periode”, klinkt het bij ‘s Heerenbosch. “De insecten zijn dan verdwenen, bessen zijn opgegeten en regen en sneeuw maken het moeilijk om voedsel te zoeken. Vogeltjes hebben daardoor minder eten, terwijl ze net meer energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Door vogelvoer in de tuin te hangen of voedselplanken aan te bieden, kan iedereen vogels helpen”. Het vogelvoer dat Natuurpunt aanbiedt bestaat uit zonnebloempitten, pindanoten en mezenbollen. Geïnteresseerden kunnen voor een aankoop terecht in taverne De Kleine Notelaar, voorbij de kerk van Vlassenbroek in Baasrode. Er zijn verkoopmomenten op zondagen 15 en 22 december en 12, 19 en 26 januari, telkens van 14 tot 17 uur.