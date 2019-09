Natuur beleven in hartje stad: opendeur bij natuurcentrum Bastion VIII Nele Dooms

05 september 2019

15u17 0 Dendermonde Wie natuur wil beleven in hartje stad, moet op zondag 8 september in het Natuureducatie Centrum Bastion VIII zijn. Het provinciaal natuurcentrum, dat dit jaar precies 25 jaar bestaat, houdt een opendeur.

De naam “Bastion VIII” verwijst naar de historische functie als verdedigingsmiddel rond het stadscentrum. Later werd het een stortplaats voor vast bouwafval. In 1994 werd deze verwaarloosde plek omgetoverd tot een natuureducatief centrum. Bezoekers vinden er nu op amper drie hectare heuvels en dalen, moerassen en droge duinen, bossen en grasland, poelen en zelfs een steenwoestijn. Er zijn ook een vijver en bijenhal met 15 kasten, goed voor meer dan 600.000 bijen. Zowat alle aspecten van de Vlaamse natuur zijn te vinden binnen de muren van deze stadstuin.

Iedereen is zondag welkom voor een namiddag vol creatieve en boeiende workshops. Tussen 13.30 en 17 uur staan onder andere een slakkenrace, waterdiertjes zoeken, grime, een bijenstand, creatieve workshops, kaarsen rollen, demonstratie houten lepels maken, enzovoort op het programma. Er is ook een infomarkt waarop natuurverenigingen en andere zich voorstellen. Om 14 uur vindt een geleide natuurwandeling plaats en om 16 uur een historisch getinte wandeling. Bastion VIII bevindt zich aan de Begijnhoflaan 45 in Dendermonde. De toegang is gratis.