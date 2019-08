Nakende Ros Beiaardommegang inspiratiebron voor bloementapijt op Grote Markt Nele Dooms

06 augustus 2019

14u30 8 Dendermonde De nakende Ros Beiaardommegang in Dendermonde is ook inspiratiebron voor het Bloemencorsocomité. Dat zal, op vraag van de Dienst Toerisme van Dendermonde, nog deze zomer zorgen voor een groot bloementapijt in het thema van het Ros Beiaard op de Grote Markt.

Vrijwilligers gaan op donderdag 15 augustus aan de slag om een bloementapijt te leggen. “Het corsocomité is hiermee niet aan haar proefstuk toe”, zegt Frankie Van Beveren. “Naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van de bloemencorso in augustus 2010 werd ook al eens een bloementapijt gerealiseerd op de Grote Markt. Dat was toen een groot succes.”

In het nieuwe reuzegrote bloementapijt zal het logo van het Ros Beiaard 2020 verwerkt zijn. Om een diameter van 24 meter groot te bebloemen, zullen ongeveer 240.000 dahlia’s nodig zijn. Die worden de ochtend van de 15de augustus ingevoerd vanuit het Nederlandse Zundert. “Uniek is dat dit tapijt uitsluitend wordt gelegd met dahlia’s en niet met begonia’s. Anders zou de kostprijs ervan enorm hoog oplopen”, zegt Van Beveren.

Aan het bloementapijt zal een zestigtal vrijwilligers meewerken. Het gaat om bestuursleden van het comité, wagenbouwers en sympathisanten. De aanleg start om 9 uur en moet klaar zijn tegen de start van de terrasjesavond. Iedereen is welkom om mee een bloemetje te komen leggen. Voorkennis of ervaring is daar niet voor nodig. Eens klaar blijft het bloementapijt tot en met zondagavond te bewonderen.