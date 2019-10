Nadat tientallen flessen zicht ontsieren aan Sas: glasbolsite weer helemaal proper gemaakt Nele Dooms

30 oktober 2019

De site van de ondergrondse glasbollen in de Begijnhoflaan, vlakbij het Sas van Dendermonde, ligt er weer kraaknet bij. De voorbije dagen ontsierden tientallen en tientallen lege flessen en bokalen de omgeving. Inwoners lieten ze daar achter omdat de glasbollen zelf overvol zaten en er niets meer bij kon. Dat had alles te maken met problemen voor de vrachtwagen die de containers moet ledigen en niet aan de site kon post vatten omdat er wagens parkeerden. Flessen rond de glasbollen werden wel weggehaald, maar de containers bleven vol zitten zodat binnen de kortste keren de site weer vol stond. Tot nu. “De flessen zijn opgeruimd, de glascontainers zijn leeggemaakt én er is een parkeerverbod voorzien”, zegt schepen van milieu Marius Meremans (N-VA). “Door ervoor te zorgen dat hier geen wagens meer mogen parkeren, zijn we zeker dat de vrachtwagen hier voortaan altijd zal kunnen staan als de glasbollen leeg gemaakt moeten worden. Normaal gebeurt dat elke woensdag tussen 7 en 11 uur.”