Naar aanleiding van coronabesmetting: ook Blijdorp annuleert opendeurdag Nele Dooms

05 maart 2020

17u44 0 Dendermonde Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus waar ons land, en regio, momenteel mee geconfronteerd wordt, grijpt ook Blijdorp, met vestigingen in Dendermonde en Buggenhout, in. De geplande opendeurdag in hun jubileumjaar gaat niet door.

Blijdorp is een voorziening voor personen met een verstandelijke beperking. Die bestaat vijftig jaar en naar aanleiding daarvan was op 15 maart een opendeurdag gepland in de verschillende filialen in Buggenhout en Dendermonde. “Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rond het coronavirus, hebben wij echter vandaag overlegd met onze artsen in Blijdorp over de organisatie van onze opendeurdag”, zegt Katleen Van Hoey, zorgdirecteur bij Blijdorp. “Zij hebben ons het uitdrukkelijk advies gegeven om de opendeurdag niet te laten doorgaan. Wij hebben beslist om dit advies te volgen en ons evenement te annuleren. Daardoor willen we vermijden dat we de verspreiding van het coronavirus in de hand werken. Uiteraard proberen we ook altijd om onze gebruikers zo goed mogelijk te beschermen. We willen hen niet blootstellen aan een mogelijk risico op besmetting.” Blijdorp zal in de toekomst een nieuwe datum prikken voor een opendeurdag.