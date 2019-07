Naam en peters gezocht voor nieuw park op Gedempte Dender Nele Dooms

11 juli 2019

17u06 0 Dendermonde Nu de plannen voor de herinrichting van de Gedempte Dender in Dendermonde gekend zijn, gaat de stad ook op zoek naar een naam voor het nieuwe park. Er wordt ook een zoektocht opgezet naar meters en peters die de nieuwe invulling mee willen ondersteunen.

Omdat een heropening van de Gedempte Dender, zodat er weer water stroomt, toch nog niet voor meteen is, besliste het stadsbestuur om het deel van de parking aan de kant van de Noordlaan een nieuwe bestemming te geven. De huidige grijze, troosteloze aanblik zal plaats ruimen voor een groene site met veel natuurlijke elementen. Het moet een ontmoetingsplek worden voor zowel kleine als grotere groepen en jong en oud.

Het ontwerp, dat tot stand kwam tijdens een participatietraject waar inwoners ideeën mochten geven, voorziet onder andere een amfitheater met uitloopweide, een blikvanger met verschillende functies, een pleintje met petanqueterrein en bankjes, een beschut terras, een lig- en speelweide, natuurlijke speelelementen zoals een speelboom en -heuvel, plantbakbosjes en een insectenhotel. De site zal ook voorzien zijn van fietsenstallingen, een informatiezuil en sanitair.

De stad houdt ook nog enkele opties open: plantbakken, bijenkast en een bar in de vorm van een container. “Hiervoor zijn we op zoek naar meters en peters die zich willen inzetten om dit te ondersteunen of te trekken”, zeggen schepenen Leen Dierick (CD&V) en Marius Meremans (N-VA). “Wie zin heeft om mee te werken, kan dat melden via gedemptedender@dendermonde.be. We zijn bovendien ook op zoek naar een originele naam voor ons nieuw park. Creatieve breinen mogen suggesties doen op hetzelfde mailadres.”