Naam bekend van vierde lid Harige Bende: Roefel ook mascotte voor Ros Beiaardommegang Nele Dooms

11 oktober 2019

De Harige Bende, de mascottes van de Dendermondse kinderkrant De Tettergazet, verwelkomden hem al tijdens het grote Tetterfeest vorige maand, maar nu is ook de naam van het vierde lid bekend. Kinderen konden die zelf kiezen aan de hand van een wedstrijd. Ook via sociale media kregen we nog een aantal suggesties en stemmen binnen. Haarbal, Kleine Moes en Rinocco hebben voortaan gezelschap van... Roefel. Het nieuwe lid van de Harige Bende is meteen ook mascotte van de Ros Beiaardommegang, die op 24 mei 2020 zal plaatsvinden. Roefel heeft dan ook een stel hoeven, lange haren die de manen van een paard voorstellen en rood-witte kleuren, typisch voor Dendermonde. “Ons roodharige beest zal vanaf vandaag dus als Roefel door het leven dansen en samen met de andere leden van de Harige Bende de gekste avonturen beleven”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Hij is vooral bedoeld om de jongste generatie kinderen aan te spreken.” Wie Roefel, Haarbal, Kleine Moes en Rinocco graag eens wil ontmoeten, moet de Facebookpagina van de Jeugddienst van Dendermonde in de gaten houden. Daarop komt informatie over de evenementen waar de Harige Bende van de partij is.