Naaiatelier stikt meer dan duizend mondmaskers, Leerwerkplaats maakt gelaatsmaskers: “Waardevolle bijdrage in strijd tegen coronavirus” Nele Dooms

14 april 2020

15u26 8 Dendermonde Het Naaiatelier van Dendermonde mag dan al gesloten zijn voor het publiek, er heerst wel grote bedrijvigheid. De medewerkers hebben al meer dan duizend mondmaskers gestikt. Ondertussen werken anderen in de Sociale Leerwerkplaats aan gelaatsmaskers.

“De fantastische stiksters van ons Naaiatelier van het Dendermondse OCMW, werken hard”, stelt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA) vast. “Normaal gezien zijn ze bezig om bijvoorbeeld herstellingen of aanpassingen aan kledij te doen, maar de naaimachines draaien nu volop om mondmaskers te maken. Die zijn bestemd voor onze interne zorgdiensten, waaronder de dienstencentra, de assistentiewoningen en de thuiszorgers. Zo levert ook ons naaiatelier een waardevolle bijdrage aan de bescherming van ons personeel en de strijd tegen het coronavirus.”

De kaap van de duizend mondmaskers is ondertussen overschreden. Maar ook in de Sociale Leerwerkplaats wordt duchtig werk geleverd in het kader van de coronacrisis. Gino, technisch begeleider in de OCMW-Leerwerkplaatsen, maakt volop plastieken gelaatsmaskers. Zo zijn er al enkele honderden klaar. “Deze worden binnenkort verdeeld onder de lokale politie en zorgverleners”, klinkt het. “Zo kunnen deze mensen zich nog beter beschermen.”