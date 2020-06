Na zoveelste noodgedwongen verhuis: Familiekunde vindt onderkomen in oude pastorie Nele Dooms

19 juni 2020

15u42 0 Appels/Dendermonde De Vereniging voor Familiekunde van Dendermonde is opnieuw verhuisd. Deze keer naar de oude pastorie aan de Hoofdstraat in Appels. Die moet nu een definitieve thuis voor de vereniging worden, na jaren van noodgedwongen verhuizen. “De pastorie wordt het nieuwe geheugen van de stad”, klinkt het.

Jarenlang betrok de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde van Dendermonde met haar uitgebreid documentatiecentrum een bijgebouw van het Zwartzusterklooster aan de Vlasmarkt in hartje stad. Door een project van een bouwpromotor voor dit gebouw, moest de vereniging op zoek naar een ander onderkomen. “We dreigden zelfs dakloos te worden, maar kregen uiteindelijk op het nippertje hulp van het Oscar Romerocollege”, vertelt voorzitter Ben Waterschoot. “Dat stelde enkele mooie lokalen in het voormalig Sint-Vincentiusklooster aan de Kerkstraat ter beschikking. In de lente van 2017 namen we er onze intrek.”

Maar versnelde bouwplannen van het Oscar Romerocollege voor een broodnodige uitbreiding van de school, maakten nu dat de Vereniging voor Familiekunde alweer op zoek moest naar een nieuwe thuis. Dat is nu de vroegere pastorie van Appels geworden. Die stond al een jaar leeg. “Gelukkig kon er, dankzij bemiddeling van de stad, een overeenkomst bereikt worden met de Kerkfabriek van Appels”, zegt Waterschoot. “Het gebouw is ideaal voor ons en net groot genoeg. Werkelijk elk lokaal in de woning vullen we met ons uitgebreid archief van liefst 157.636 rouwbrieven, 58.471 rouwprenten, 68 lopende meter aan documenten en een bibliotheek van zo’n 3.000 titels.”

De voorbije weken werd met man en macht verhuisd. Ondertussen is alles ter plaatse, maar rest nog flink wat werk. “De zolder hebben we al geïsoleerd om ons archief te beschermen tegen te grote temperatuurschommelingen en vocht en de electriciteit moest vernieuwd”, zegt Waterschoot. “Later volgen nog schilder- en behangwerken. We installeren ook nog volop archiefrekken, laden archiefkasten weer in en richten verschillende ruimtes in. De zomermaanden zullen op dat vlak nog nuttig gebruikt kunnen worden.”

Een officiële opening van het nieuwe documentatiecentrum “De oude Pastorie” van Familiekunde Dendermonde is voorzien in september.