Na wintersnoeibeurt met omvangrijke opbrengst: inwoners kunnen brandhout kopen van stad Nele Dooms

20 februari 2020

15u36 0 Dendermonde Inwoners uit Dendermonde krijgen de kans om brandhout te kopen. Dat komt omdat de jaarlijkse wintersnoeibeurt een omvangrijke hoeveelheid hout opleverde. Dat wordt nu in loten te koop aangeboden.

De loten zijn afkomstig uit snoeibeurten die op openbaar domein in Dendermonde plaatsvonden. Het gaat om een mengeling van wilg, kastanje, populier, es, eik en esdoorn. Er zijn 7 loten van elk ongeveer twee kubieke meter beschikbaar.

Inwoners die interesse hebben, kunnen de loten bezichtigen op woensdag 11 maart in het Technisch Centrum 1, aan het Hoogveld in Dendermonde. Wie een bod wil uitbrengen, moet dit uiterlijk tegen woensdagavond 11 maart doen, onder gesloten omslag in de offertebus aan het secretariaat van Technisch Centrum 1. Het formulier hiervoor is online te vinden op de stadswebsite. De hoogste bieders moeten na de verkoop het hout zelf afhalen.