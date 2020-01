Na weken wachten op herstelling van wegverzakking Oudegemsebaan: werken starten maandag Nele Dooms

21 januari 2020

09u15 0 Dendermonde Na weken wachten en een afgebakende werfzone die voor verkeershinder zorgt zonder dat er veel actie was op het terrein, is er nu toch een startdatum voor de definitieve herstelling van een wegverzakking op de Oudegemsebaan. De werken zullen starten op maandag 27 januari en vier weken duren.

Eind november deed zich op de Oudegemsebaan, tussen huisnummers 114 en 121, een wegverzakking voor. Een defecte riolering bleek het probleem. Het stadsbestuur kondigde daarop aan dat in eerste instantie voorbereidende werken zouden plaatsvinden en in een tweede fase, zo snel mogelijk, een definitieve herstelling zou uitgevoerd worden. Alleen bleef de werfzone, die afgebakend bleef zodat auto’s er beurtelings moesten passeren en zo voortdurend files ontstonden, er verlaten bijliggen zonder dat iemand wist wanneer de werken weer opgestart zouden worden. Dat zorgde voor heel wat ergernis.

Eindelijk is er nu duidelijkheid: de definitieve herstelling start op maandag 27 januari. De Oudegemsebaan zal hiervoor volledig afgesloten worden voor het verkeer. Doorgaand verkeer moet een omleiding volgen via Appels, Schoonaarde en Gijzegem. Voor het vrachtverkeer wordt een aparte omleiding voorzien via Appels, Schoonaarde, Wichelen en Lede. Ook enkele haltes van De Lijn worden verplaatst. Om de lijnbussen vlot te laten doorrijden zal op enkele plaatsen in de Hofstraat een tijdelijk parkeerverbod gelden. Fietsers en voetgangers zullen wel nog door kunnen op de Oudegemsebaan.

Bijkomende verkeersmaatregelen worden ook ingesteld rond het bedrijf VPK. Zo zal in de Oude Baan tweerichtingsverkeer mogelijk zijn vanaf de Varenbergstraat tot de toegangspoort. Het eerste deel van de Oude Baan, tussen de Hoogtestraat en de toegangspoort, blijft wel eenrichting. Om te verhinderen dat het vrachtverkeer de Oude Baan als sluipweg gebruikt, komt er een fysiek sas dat enkel doorgang biedt aan auto’s. Er worden ook een plaatselijk parkeerverbod en zone 30 ingevoerd. De Varenbergstraat krijgt een volledig parkeerverbod. Bewoners mogen op de parking van VPK parkeren. Omdat het tweede deel van de Varenbergstraat smal is, komen er verkeerslichten ter hoogte van de Oude Baan en in de parallelweg met de Hunnenbergstraat. Verkeer vanuit de Hunnenbergstraat moet omrijden via Hof ten Bos en Zijpestraat.

De herstelling van de wegverzakking zal vier weken duren. Omdat de Oudegemsebaan dan toch afgesloten is, wil Aquafin van de gelegenheid gebruik maken om in deze straat een bijkomend interne herstelling van de riolering uit te voeren. Daarvoor zal een aannemer twee inspectieputten maken in de rijweg ter hoogte van de huisnummers 40 en 70.