Na water uit muren voetgangerstunnel station, nu ook waterval langs trappen Nele Dooms

04 maart 2020

11u50 0 Dendermonde Dat er water spuit door de muren van de voetgangerstunnel van het station van Dendermonde is niet nieuw en kwam vorige week alweer voor. Maar nu hebben pendelaars er ook een heuse waterval bij. Water stroomt immers langs de trappen die toegang geven tot de tunnel naar beneden. Treinreiziger en volksvertegenwoordiger Tomas Roggeman (N-VA) uit Dendermonde legde het op beeld vast.

Al meer dan drie jaar zijn er problemen met water in de voetgangerstunnel aan het station. Bij hevige of langdurige regen, begint water uit de muren te sijpelen. Soms spuit het er zelfs gewoon uit. Pendelaars moeten dan door het nat om hun perron te bereiken. Deze week kunnen ze ook de trap niet af met droge voeten.

“Vergeet dat onnozele straaltje in de gang van het station, hier is de Dendermondse trapfontein”, zegt Roggeman. Die volgt voor zijn partij als volksvertegenwoordiger materies rond de spoorwegen op. “Er kan al eens mee gelachen worden, maar eigenlijk is de toestand waarin de voetgangerstunnel zich bevindt niet meer verantwoord. Ik blijf in het parlement druk zetten opdat de voorziene werken voor een opwaardering van het station niet sneller kunnen. Dit is echt niet leuk voor de pendelaars.”

De bouw van een voetgangersbrug over de sporen, tussen de kant van Dendermonde-centrum en die van Sint-Gillis, moet de voetgangerstunnel vervangen. Dat is zo opgenomen in het Masterplan voor de stationsomgeving Dendermonde. Die werken zijn echter pas voorzien in 2022...