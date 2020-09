Na vreselijke ochtendspits in Grembergen: schepen Dierick en politie kondigen extra maatregelen aan

Grembergen/Dendermonde

Er komen extra maatregelen en bijsturingen in Grembergen om de verkeerssituatie daar weer onder controle te krijgen. De beslissing komt er na een vreselijke ochtendspits maandagochtend, naar aanleiding van de start van de werken op de Zeelsebaan. Die is afgesloten en verkeer moet omrijden. Maar dat draaide volledig in de soep, met ellenlange files en gevaarlijke toestanden tot gevolg.