Na vrees voor voortbestaan Jeugdhuis Move: nieuwe ploeg jongeren wil werking nieuwe toekomst geven Nele Dooms

17 januari 2020

13u47 7 Dendermonde Een nieuwe ploeg jongeren staat klaar om het Jeugdhuis Move in Oudegem een nieuwe toekomst te geven. De voorbije maanden hingen donker wolken boven het voortbestaan van het jeugdhuis. Het nieuwe team kan rekenen op ondersteuning van de jeugddienst om de uitdaging tot een goed einde te brengen. “Eerst grote schoonmaak en vervolgens een vernieuwde werking met veel activiteiten”, klinkt het gemotiveerd.

Jeugdhuis Move in Oudegem heeft er net haar veertigste verjaardag opzitten. Sinds 2012 is de werking gehuisvest in een lokaal aan de sporthal van Oudegem, vlakbij de terreinen van SK Oudegem. Maar veel leven zat er de voorbije maanden in het jeugdhuis niet meer in. Oppositieraadslid Tom Bogman (sp.a) uitte daarover zijn bezorgdheid tijdens de jongste gemeenteraad. “Als gewezen voorzitter van het jeugdhuis en als vader ligt de toekomst ervan mij na aan het hart”, zegt hij. “Het is logisch met jeugdhuizen dat die perioden van laagten en hoogten kennen, afhankelijk van het engagement van de plaatselijke jeugd. Maar de werking staat nu wel op een erg laag pitje en de bestuursploeg houdt ermee op. Dat maakt me bezorgd. Het verdient inspanning om de lange geschiedenis van het jeugdhuis niet te laten eindigen. Jongeren in Oudegem moeten een eigen plek kunnen blijven hebben.”

Grote schoonmaakbeurt

Dat Bogman aan de alarmbel trekt, is ook jongeren in Oudegem zelf niet ontgaan. Manu Schoolaert, Arne Verschraegen, Sander De Nul, Daphne Wijnen, Seppe Beeuwsaert en Bert De Batselier zijn bereid een nieuwe ploeg te vormen die de schouders onder Move wil zetten. “We plannen een volledig nieuwe start van het jeugdhuis”, zeggen ze. “In eerste instantie willen we het gebouw eens een grote schoonmaakbeurt geven en opruimen. Maar ook administratief en financieel moet dat gebeuren. Daarna kunnen we met een propere lei een nieuwe werking opzetten.”

De jongeren zien een toekomst met veel activiteiten. “En we willen vooral een lage drempel voor jongeren uit Oudegem om binnen te springen”, klinkt het. “Het is belangrijk ook een jongere generatie aan te spreken. Want per slot van rekening zijn die het die na ons de fakkel weer moeten overnemen om de Move-werking voort te zetten. Ons jeugdhuis mag niet verloren gaan.”

Ondersteuning van jeugddienst

De jongeren kunnen alvast rekenen op ondersteuning van de stedelijke jeugddienst van Dendermonde. Een eerste overleg is alvast achter de rug. “Jongeren verdienen een eigen stek in een jeugdhuis”, zegt schepen van Jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Ook de stad is bezorgd over de toekomst van jeugdhuis Move, maar initiatief moet vooral van de jongeren zelf komen. Anders is er geen draagvlak. Ze kunnen wel ten volle op de jeugddienst rekenen voor advies, goede raad en hulp en ondersteuning bij hun plannen. We zullen dit in het begin heel goed opvolgen, zodat de werking weer op de rails geraakt.”