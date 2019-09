Na vijf jaar directeur weer voor de klas... als muzicoach: “Genoeg met de overload aan taken, weer helemaal klaar voor mijn passie: kinderen enthousiasmeren” Pascal Putteman ruilt directeursstoel weer in voor klaslokaal Nele Dooms

02 september 2019

09u38 14 Dendermonde Vijf jaar lang was Pascal Putteman directeur van de basisschool van het Oscar Romerocollege in Dendermonde. Maar vanaf de start van dit schooljaar gooit hij het over een andere boeg. Vaarwel directeursstoel! Welkom muziekklas! Hij gaat als muzicoach aan de slag in zijn school. “Genoeg administratieve rompslomp en extra taken gezien”, zegt hij. “Laat mij maar opnieuw kinderen enthousiasmeren.”

De muziekklas van de basisschool van het Oscar Romerocollege, aan het Sas in Dendermonde, ziet er leuk uit. Wit gekalkte muren en enkele bankjes, maar vooral een drumstel trekt de aandacht en gitaren aan de muren. De leerlingen van de lagere school zullen er binnenkort zelf op mogen proberen spelen. Ze gaan ook toneel spelen en zingen. “En dan echt zingen hé. Niet een cd’tje opzetten of een youtube-filmpje”, zegt Pascal Putteman. “Ik heb echt zin om er in te vliegen met die kinderen.”

Werkdruk

Het is net dat wat Putteman de voorbije jaren gemist heeft, concreet bezig zijn met de leerlingen zelf, hen dingen leren, hen enthousiast maken. In de media was er de jongste tijd al meermaals aandacht aan: directeurs van scholen trekken aan de alarmbel over het groeiende takenpakket en de steeds hogere werkdruk. Putteman bevestigt: “Ik heb in die jaren dat ik directeur was het takenpakket alleen maar groter zien worden”, vertelt hij. “De administratieve rompslomp is enorm. En er is de druk om leerkrachten die uitvallen te vervangen, terwijl dat niet evident is. Ik begon het te missen dat ik niet meer echt voor de leerlingen kon zorgen.”

En dus besliste Putteman om zijn directeurschap weer om te ruilen. Tien jaar was hij al leerkracht geweest, toen hij in 2014 de stap naar de directeursstoel zette. Na vijf jaar is het genoeg geweest. “Blij dat ik de kans krijg om als muzicoach weer voor de klas te staan”, zegt Putteman. “Elke week komt elke klas een uurtje bij me langs voor drama en muziek. Het is een toffe, nieuwe uitdaging. Ik kijk er bijvoorbeeld al naar uit met de leerlingen een nieuwe Classics-optreden, dat we elke twee jaar met de school geven, voor te bereiden.”

The Voice

Putteman, zelf muzikale bezige bij met onder andere al diverse schoolmusicals op zijn actief en zanger bij coverband Please Don’t Kill The Clown, wil de leerlingen vooral creatief laten bezig zijn en laten ontdekken wat ze graag doen. “Dat kan ook dankzij het ZIL-project in onze school, Zin In Leren. Dat is er op gericht dat kinderen ontdekken wat ze graag doen en hun talenten ontwikkelen. Als er nog maar elk schooljaar één kind is dat op deze manier ontdekt dat muziek of drama zijn ding is en erin voortgaat, is mijn missie al geslaagd”, klinkt het. “Zo hoorde ik de Dendermondse zangeres Leen Ceurvelts dit jaar tijdens haar deelname aan The Voice op vtm vertellen dat ze ontdekte dat ze graag op een podium staat in het zesde leerjaar, toen ze een optredentje gaf bij de proclamatie. Dat zesde leerjaar was mijn klas toen, en dat Leen dat aanhaalde deed me iets. Dat ik er een steentje had toe bijgedragen om haar dat duwtje te geven hierin voort te gaan. Ik hoop dat ik er nog zo kan enthousiasmeren.” Daarvoor zijn we per slot van rekening toch leerkracht.”