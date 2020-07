Na vier maanden vast in Spanje: Maria kan weer naar huis bij zoon Nele Dooms

08 juli 2020

14u12 2 Dendermonde Vier maanden lang zat ze door de coronacrisis vast in Spanje, maar Maria Fierro Iglesias (65) kan eindelijk naar huis. Vandaag nog stapt ze op het vliegtuig in Barcelona om naar haar zoon Mike Van Overstraeten in Dendermonde te vliegen. Vier maanden lang zat ze door de coronacrisis vast in Spanje, maar Maria Fierro Iglesias (65) kan eindelijk naar huis. Vandaag nog stapt ze op het vliegtuig in Barcelona om naar haar zoon Mike Van Overstraeten in Dendermonde te vliegen. Die deed begin mei een wanhopige oproep om zijn moeder te helpen thuis te geraken . Uiteindelijk lukt het, nu het vliegverkeer binnen Europa weer opgestart is.

Maria, die als klein meisje met haar ouders naar België kwam om er een nieuw leven op te bouwen, was eind februari naar Spanje afgereisd. Haar moeder was immers na haar pensioen terug naar haar thuisland gaan wonen en de hoogbejaarde vrouw verblijft er in een woonzorgcentrum. Maria ging haar bezoeken en zou midden maart terug naar België komen. Maar toen stak de coronacrisis de kop op en ging Spanje van de ene op de andere dag in lockdown. “Ook de luchthaven ging dicht en er was geen enkele manier om terug te reizen”, vertelde zoon Mike begin mei, toen hij in een videoboodschap een emotionele oproep deed naar iedereen die zijn moeder zou kunnen helpen. Ondertussen verbleef Maria in het appartement van haar moeder, volledig in isolement, ver weg van haar familie hier.

Uiteindelijk heeft het nog tot nu geduurd om Maria weer op een vliegtuig richting ons land te krijgen. “Vier maanden heeft ze vastgezeten in Spanje, maar we zijn blij dat ze nu eindelijk de terugreis kan aanvatten”, zegt Mike. “Dit is een immense opluchting. Van alles hebben we geprobeerd om mama te helpen. Zelf toen de grenzen binnen Europa openden en er weer vliegverkeer mogelijk was, was het nog niet simpel. Even was er hoop toen we een vlucht geboekt hadden, maar die werd dan weer geannuleerd. Nu is de terugreis echter definitief. We gaan zo blij zijn elkaar terug te zien!”