Na verplichte sluiting wegens geurhinder start Empro productie weer op: “We willen optimale integratie in omgeving” Bedrijf moet zich binnenkort ook voor rechtbank verantwoorden Nele Dooms

12 oktober 2020

14u51 0 Dendermonde Nadat de voorbije maanden de productie bij Empro in Dendermonde verplicht stillag, is het bedrijf maandag heropgestart. Dat maakte het bedrijf, dat al jaren voor geurhinder in de ruime omgeving van industrieterrein Hoogveld zorgt, zelf bekend met een flyer bij omwonenden. “Onze investeringen werpen vruchten af”, maakt Empro zich sterk. Buurtbewoners reageren sceptisch. Ondertussen ontving Empro ook een dagvaarding en zal het zich in november voor de Dendermondse rechtbank moeten verantwoorden voor inbreuken op de milieuwetgeving rond geurhinder.

Empro Europe, gevestigd aan het Vosmeer op industrieterrein Hoogveld, verwerkt pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica. Al van kort na de opstart doken er klachten van omwonenden over stank en geurhinder op. Buren spraken de voorbije vijf jaar van een “misselijkmakende, walgelijke stank”. Uiteindelijk besliste Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir begin juli om de vergunning van het bedrijf voor drie maanden te schorsen. Empro mocht enkel nog proefdraaien om het effect van nieuwe maatregelen tegen geurhinder te kunnen evalueren. Dat gebeurde ook, tot de Cel Handhaving midden augustus besliste dat er niet meer getest moest worden en de productie volledig stillegde.

Aanvaardbaar niveau

Nu de drie maanden om zijn, kan de verwerking van pluimen en dierlijke grondstoffen bij Empro nu weer opstarten. En dat heeft het bedrijf maandag ook meteen gedaan. Omwonenden kregen daarvoor van Empro een flyer in de bus. “We engageren ons maximaal om voorzorgen te nemen en inspanningen te leveren om de hinder te beperken tot een aanvaardbaar niveau”, klinkt het daarin. “De Cel Handhaving stelde zelf al vast dat onze geurbronnen niet hinderlijk meer zijn. We zijn ook volop bezig met de verdere uitbouw van een extern opvolgsysteem van onze luchtzuivering. Dat is belangrijk omdat we niet de enige bron van mogelijke hinder in de omgeving zijn. We hopen te kunnen blijven inzetten op circulaire economie en een duurzamere wereld. We kunnen geen garantie bieden dat we nooit hinder veroorzaken of 100 procent geurvrij zijn, maar we leveren wel alle inspanningen om dat te beperken en aanvaardbaar te houden.”

Sceptische buurtbewoners

Empro mag na de verplichte sluiting van drie maanden “geleidelijk en onder controle terug opstarten op voorwaarde dat de geurhinder tot een leefbaar niveau werd teruggebracht”. Buurtbewoners reageren eerder sceptisch. “Het is niet de eerste keer dat we horen dat het bedrijf fors geïnvesteerd heeft om hinder aanvaardbaar te maken”, klinkt het bij actiecomité Bad Smell Hoogveld. “We vinden het al niet kunnen dat het bedrijf gaat bepalen wat voor ons aanvaardbaar zou zijn. Veel vertrouwen hebben we er dus niet in. Ook na de beslissing van de minister bleef Empro zorgen voor onaanvaardbare hinder, tot de dag dat ze omwille van een bestuurlijke maatregel hun productie volledig hebben moeten stilleggen midden augustus. Dat Empro beweert dat er nog andere geurhinderbronnen op het Hoogveld zijn, doet de wenkbrauwen fronsen want in de periode dat het bedrijf effectief stillag is er geen enkele klacht geweest. We proberen hoopvol te zijn en te geloven dat we van geurhinder bevrijdt zullen zijn, maar vrezen het ergste.”

We proberen hoopvol te zijn en te geloven dat we van geurhinder bevrijdt zullen zijn, maar vrezen het ergste Buurtbewoners

Dagvaarding

Zowel de Cel Handhaving als de Milieudienst van de stad volgen de situatie verder op. Binnenkort zal Empro zich ook voor de Dendermondse rechtbank moeten verantwoorden. Het bedrijf ontving een dagvaarding voor verschillende inbreuken tussen december 2018 en december 2019. Het gaat om het “aanhoudend veroorzaken van geurhinder in de omgeving van het Hoogveld, zonder afdoende maatregelen te hebben getroffen om die hinder te voorkomen”. Het bedrijf moet zich ook verantwoorden voor schending van vergunningsvoorwaarden, zoals het opslaan van dierlijke producten in open lucht en het niet melden aan de toezichthoudende overheid van het niet-functioneren van een luchtwasser en het lozen van gelekte vloeistof uit een trailer naar de openbare riolering in plaats van naar een waterzuiveringsinstallatie. De zaak zal op 23 november voor de rechtbank komen.

In haar flyer roept Empro omwonenden nogmaals op om klachten en meldingen over geurhinder meteen en rechtstreeks aan het bedrijf zelf te richten. “Zo kunnen we meteen een correct antwoord bezorgen”, klinkt het bij het bedrijf. Empro laat zich voortdurend door specialisten adviseren. We willen een optimale integratie in het industrieterrein en in de omliggende woonwijken. We beseffen dat een open communicatie, naast maximale investeringen om hinder te beperken, de belangrijkste werkwijze is. “