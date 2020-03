Na verplicht stopzetten van lessen door coronavirus: Oscar Romerocollege en Atheneum zetten in op digitaal leren Nele Dooms

13 maart 2020

15u43 0 Dendermonde Nadat de regering besliste om in het kader van de strijd tegen het coronavirus in alle scholen de lessen stop te zetten, hebben in Dendermonde de beide secundaire scholen Oscar Romerocollege en Atheneum hun maatregelen klaar om die beslissing het hoofd te bieden. Eén ding is duidelijk: de leerlingen moeten zich niet aan drie weken extra vakantie verwachten. Er zal de komende weken volop ingezet worden op digitaal leren.

Het Oscar Romerocollege liet in de loop van de dag een duidelijke communicatie naar alle ouders van leerlingen op de school vertrekken. Daarin staan richtlijnen in voor de komende weken. De lessen gaan niet door, in de school wordt alleen opvang voorzien. “Dat is opvang voor leerlingen van wie de ouders zelf geen oplossing hebben en die opvang nodig achten”, zegt directeur Hans Vanhulle. “Ouders die hier gebruik van willen maken, moeten daarvoor zelf contact opnemen met onze school. Leerlingen die naar school komen, moeten zelf voor materiaal zorgen om zich zinvol bezig te houden. De keuken van de school is niet open, er is geen catering.”

Vervangtaken

Om die opvang mogelijk te maken, zullen leerkrachten een beurtrol voor permanentie krijgen. “Maar onze leerkrachten zullen vooral actief blijven om vervangtaken te organiseren voor de leerlingen en feedback daarrond te geven. We schakelen over op afstandsonderwijs, in een poging om leerachterstand te vermijden. Onze leerkrachten zullen via Smartschool communiceren over taken en opdrachten en leerlingen kunnen hen via hetzelfde platform berichten sturen. We voorzien bovendien een extra digitale tool voor leerkrachten die met hun leerlingen via videoconference willen communiceren over opdrachten of instructies. De paasexamens vallen weg en die leerstof wordt doorgeschoven naar juni.”

Leerachterstand vermijden

In het Atheneum klinkt een gelijkaardig verhaal. “We willen de leerplicht van onze jongeren zeker bewaken”, zegt directeur van GO!Talent Tom Rydant. “Dat gaan we doen via digitale weg. Zo zorgen we ervoor dat de leerlingen zo weinig mogelijk achterstand oplopen. Ook voor de praktijkvakken gaan we dat via digitale taken en instructievideo’s proberen opvangen. Ondertussen zijn we alle ouders aan het opbellen om te weten te komen voor hoeveel leerlingen opvang in de school nodig is.”

In het Atheneum merken ze overigens heel wat teleurgestelde reacties bij leerlingen. “Vooral uitwisselingsprojecten, zoals Erasmus, die niet kunnen doorgaan, vallen zwaar bij de jongeren”, zegt Rydant. “Er zijn ook projectweken in het buitenland die niet kunnen doorgaan. We proberen die te verplaatsen, maar simpel is dat niet.”

Vrijdag waren alleszins nog opvallend veel leerlingen aanwezig op de schoolbanken, zowel in het Oscar Romerocollege als het Atheneum. “Er zijn iets meer afwezigheden vandaag dan op een normale lesdag sinds corona, maar niet spectaculair veel meer”, zegt ORC-directeur Vanhulle.