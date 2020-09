Na verhuis 4de, 5de en 6de klassen Oscar Romerocollege: nieuwe digitale borden in de klassen Nele Dooms

16 september 2020

17u32 1 Dendermonde De leerlingen van de basisschool van het Oscar Romerocollege van Dendermonde zitten voortaan veel dichter bij elkaar. De 4de, 5de en 6de klassen verhuisden immers van de Noordlaan naar het Sas. Klap op de vuurpijl zijn gloednieuwe digitale borden. “De Clever Touch is zowat het nieuwste dat de markt te bieden heeft”, zegt directeur Isabelle Putteman.

De vierde, vijfde en zesde leerjaren van het Oscar Romerocollege zaten tot voor kort gehuisvest in de gebouwen aan de Noordlaan in Dendermonde. Hun jongere collega’s hadden echter thuisbasis aan het Sas. Voortaan zitten ook de oudste kinderen daar. “Wel aan de overkant van de straat”, zegt directeur Putteman. “We hebben daar als basisschool een aantal klaslokalen van de middelbare school in gebruik kunnen nemen. Die werden helemaal opgesmukt door onze leerkrachten. Tijdens de zomervakantie was onze technische dienst erg in de weer om de volledige verhuis geregeld te krijgen.”

Putteman ziet alleen maar voordelen in de verhuis. “Door te centraliseren ontstaat een groter groepsgevoel”, zegt ze. “Niet alleen voor de leerlingen maar ook voor het leerkrachtenteam. En er zijn geen verplaatsingen tussen beide campussen meer nodig. Onze leerlingenaantal is wel zo groot dat de vierde klassen plaats kregen in containerklassen.”

De nieuwe klassen beschikken allemaal over nieuwe digitale borden. Het Oscar Romerocollege koos niet voor de gebruikelijke smartboards, maar voor ‘Clever Touch’. Tien exemplaren werden geïnstalleerd. “Dit is een serieuze investering, maar het is het wel waard”, zegt Putteman. “Als school moet je mee zijn met de vernieuwingen, zeker op ICT-vlak. We werken hier immers ook aan de digitale geletterdheid van onze leerlingen en dus willen we innovatief zijn. Extra voordeel van deze borden is dat ze heel interactief zijn. Er is hiermee niet veel nodig om de kinderen te prikkelen en hen zin te doen krijgen om bij te leren.”