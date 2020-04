Na uitstel toch afstel: Chefs For Charity verhuizen event meteen naar volgend jaar Nele Dooms

17u19 2 Dendermonde Er komt dit jaar dan toch geen Chefs For Charity in Dendermonde. De topkoks die het benefietevenement organiseren, hadden eerder beslist om het gebeuren te verhuizen van paasmaandag naar pinkstermaandag. Door de aanhoudende coronacrisis kiezen ze er nu voor het evenement gewoon te verplaatsen naar volgend jaar.

Met Chefs for Charity koken de chefs van restaurants Flammazien, ’t Truffeltje, Da Vinci, Kokarde, Cinémangé en Hof ter Velden de ziel uit hun lijf voor zo’n 250 gasten. Een eerst editie op paasmaandag vorig jaar werd een groot succes. De benefiet met gastronomische maaltijd leverde 16.550 euro op voor het goede doel.

De betrokken chefs beslisten dat er een tweede editie komt, deze keer ten voordele van vzw Blijdorp en het Rode Kruis Dendermonde. De coronacrisis zorgt er echter voor dat het een jaartje langer wachten wordt op dit gebeuren. “De Chefs for Charity hebben in onderling overleg beslist dat dit de beste optie is”, zegt Jurgen Brouillard van Da Vinci. “We moeten de veiligheid van onze gasten, medewerkers en deelnemers kunnen garanderen en we willen ook onze sponsors steunen en zuurstof geven in deze ongewone situatie. We mikken nu op paasmaandag 5 april 2021. Het concept en de goede doelen blijven behouden. Wie al een tafel reserveerde en betaalde, krijgt voorrang voor 2021. We hopen dat de editie van 2021 opnieuw een groot succes zal worden.”