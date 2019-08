Na uitspraken Buggenhoutse burgemeester Claeys: Dendermondse schepen Meremans legt fusie Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout op tafel Nele Dooms

14u57 4 Dendermonde Dendermondse schepen en parlementslid Marius Meremans (N-VA) staat open voor gesprekken rond een mogelijke fusie tussen Dendermonde en Buggenhout. Hij reageert daarmee op eerdere uitspraken deze week van de Buggenhoutse burgemeester Pierre Claeys (CD&V) rond het mogelijks fusioneren van Buggenhout met een omliggende gemeente. Meer nog, Meremans is zelfs voorstander van een fusie tussen Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke.

Het is De Tijd die, op basis van drie criteria rond aantal inwoners, schuldgraad van de gemeente en ruimte om te investeren, een lijst opmaakte van ‘fusierijpe’ gemeenten. Aanleiding was de startnota voor Vlaamse onderhandelingen van N-VA-voorzitter Bart De Wever om aan te zetten tot nog meer fusies van gemeenten. Ook Buggenhout is opgenomen in het fusielijstje. Burgemeester Pierre Claeys reageerde daarop niet weigerachtig tegenover een fusie van Buggenhout met een andere gemeente. “Op den duur zouden we toch verplicht worden. Beter dat we dan zelf op tijd het heft in handen nemen om zelf onze stempel op een fusie te kunnen drukken”, zei hij eerder deze week.

Interactie

Daarop reageert nu de Dendermondse schepen en Vlaams parlementslid Marius Meremans. Die spreekt zich positief uit en staat naar eigen zeggen zeker open voor gesprekken rond een fusie. “Vanuit mijn rol als parlementslid sta ik persoonlijk open voor fusiegesprekken”, zegt hij.

Meremans maakt het zelf nog concreter en legt een fusie van Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke op tafel. “Tussen deze drie gemeenten bestaan er nu al talloze samenwerkingsverbanden”, zegt hij. “Bovendien is er veel interactie tussen de drie. Denk maar aan de onderlinge mobiliteit en aangrenzende industriezones. Een fusie zou de volgende logische stap zijn.”

Discussie

Of het snel zover zal komen, is wel nog de vraag. Tijdens de gemeenteraad in Buggenhout donderdagavond werd er alvast een hartig woordje gediscussieerd over mogelijke fusieplannen. Oppositiepartij Vlaams Belang uitte zich als tegenstander van een Buggenhoutse fusie. Oppositiepartij N-VA drong aan op een open debat over de zaak. CD&V heeft het er intern binnen de fractie al over gehad, maar het is niet duidelijk of de neuzen daar allemaal wel in dezelfde richting staan.

Dat tegenstanders de vrees voor verlies van eigen identiteit van de gemeente opperen, wil Meremans tegenspreken. “De angst om eigenheid te verliezen bij een fusie is onterecht”, meent hij. “Integendeel, met een fusie komen er veel meer middelen vrij die het mogelijk maken om sterker in te zetten op de betere uitbouw van deelkernen, mobiliteit, natuurbehoud, enzovoort.”