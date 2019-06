Na twee voorvallen met asbesten daken: stad doet oproep tot meer voorzichtigheid Nele Dooms

19 juni 2019

18u28 0 Dendermonde Op korte tijd deden zich in Dendermonde twee voorvallen met problemen met asbestdaken voor. Het stadsbestuur doet daarom een oproep naar haar inwoners om voorzichtig te zijn. “Het is absoluut verboden om zonnepanelen te plaatsen op asbestdaken of deze daken te reinigen onder hoge druk”, klinkt het.

Aan het Dorpsplein in Baasrode moesten woensdagnamiddag maatregelen genomen worden tegen asbest. Aanleiding zijn werken die aan het dak van een woning daar bezig waren. Toen een aannemer daar mos van het dak aan het verwijderen was, om er vervolgens zonnepanelen op te kunnen plaatsen, kwamen asbestvezels vrij. De lokale politie en de dienst Leefmilieu gingen ter plaatse om vaststellingen te doen en stalen te nemen voor onderzoek. Uit die analyse bleek dat er asbestvezels in de mosresten zaten. Die waren terecht gekomen op het voetpad, op de parkeerplaatsen voor de woning en de tuin ernaast. Op basis van het advies van het asbestteam van OVAM besliste de stad om extra maatregelen te nemen. De brandweer heeft de hele omgeving nagespoeld. De regen die woensdagnamiddag uit de lucht viel, had er al voor gezorgd dat de asbestvezels onschadelijk waren.

Eerder kwam bij de stad nog al een probleem met asbest binnen bij het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Zaal 't Kloksken in de wijk Keur. Toen werden dakleien in asbest doorboord om de panelen vast te maken. Hier is volgens OVAM echter geen gevaar voor de omgeving.