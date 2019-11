Na twee koude nachten aanschuiven voor kaartenverkoop Ros Beiaardommegang: ontlading bij aankoop tickets is groot Nele Dooms

30 november 2019

11u07 0 Dendermonde Het wachten voor de ticketverkoop voor tribunekaarten op de Grote Markt bij de Ros Beiaardommegang in mei 2020 is voorbij. Zaterdagochtend konden de Dendermondenaren, na twee nachten wachten, het stadhuis binnen om de fel begeerde kaarten te kopen. Dat zorgde voor ontlading en vreugdetaferelen bij wie zijn tickets in handen kreeg. “En nu slapen en opwarmen. En aftellen naar 24 mei 2020!”

Al van donderdag stonden Dendermondenaren te wachten aan het stadhuis om er zeker van te zijn dat ze een ticket voor de apotheose van de Ros Beiaardommegang op één van de tribunes op de Grote Markt zouden bemachtigen. Daarvan zijn er tweeduizend beschikbaar. Voor de gegadigden betekende het meer dan 48 uur wachten in regen en vrieskou en twee haast slapeloze nachten. Tegen zaterdagochtend was het aantal “wrakken” op de Grote Markt dan ook bijna niet te tellen. Gewikkeld in dikke dekens, mutsen en sjaals, wallen onder ogen en stampvoetend tegen de kou vatte iedereen post in de daartoe bestemde afgebakende vakken om de verkoop gestroomlijnd te laten verlopen.

Elke en Kristel bijvoorbeeld waren blij dat het einde in zicht was. Zij hadden zich voorzien van thermodoeken, die ook het Rode Kruis gebruikt tegen onderkoeling, om zich warm te houden. “Het einde is gelukkig in zicht”, zeggen zij. “We zitten hier van vrijdagochtend en het is echt bitterkoud geweest ‘s nachts. Dat wordt straks lang in een warm bad zitten om te bekomen.”

Iets voor negen uur was het aan burgemeester Piet Buyse om officieel de kaartenverkoop te openen. Dat werd op luid gejoel onthaald, én het Ros Beiaardlied. Vervolgens was het aan Pierre Annerel om als eerste de deuren van het stadhuis binnen te gaan en de allereerste kaarten te kopen: 10 voor de generale repetitie op zaterdagavond en 4 voor de A-tribune op de Grote Markt op zondag. “Twee nachten in regen en kou en geen oog dicht gedaan, het is me wat geweest”, zegt hij. “Maar voor een plaats op de Grote Markt heb ik dat over. We zijn er voor gegaan en het is gelukt. De grootste opluchting nu zal zijn thuis komen mét tickets. En dan beginnen we volop af te tellen naar de ommegang.”

Ook anderen konden hun geluk niet op eens hun tribunekaarten in handen. Het zorgde voor vreugdetaferelen in het stadhuis en buiten aan de uitgang. Regelmatig klonk trompetgeschal in de de Ros Beiaardzaal en luid applaus en gejuich. Ook Jern Vermeiren is blij dat hij zijn kaarten in handen heeft. “Voor mijn kinderen en familie uit Zuid-Afrika”, zegt hij. “Het is een hele belevenis geweest. Ik heb zelfs enkele uren geslapen in één van de mobiele toiletten die opgesteld waren voor de wachtenden.”

Bij de vriendengroep van Jurgen Kerre, Olivier Van Kerkhove en co kon de vreugde niet op. Familie en vrienden stonden hen aan de uitgang op te wachten om te delen in het plezier kaarten in handen te hebben. “Bibberen van de kou hebben we gedaan, maar dat is snel vergeten nu we deze tickets in handen hebben”, klinkt het. “Over tien jaar staan we hier terug.”

Terwijl Dendermondenaren na uren en uren aanschuiven hun geluk niet op konden, daagden stelselmatig nog andere gelukzoekers op aan het stadhuis. Zij stonden klaar met kartonnen bordjes waarop ze vroegen naar tickets voor de Grote Markt. Evy, Tess en Koen waren daarvoor van Berlare gekomen. “We konden geen vrijaf krijgen om te komen aanschuiven”, zeggen ze. “Maar de liefde voor het Ros Beiaard reikt verder dan de grenzen van Dendermonde, zelfs tot in Berlare. Onder het motto ‘we kunnen maar proberen’ hopen we nu dat iemand die tickets kocht er wat over heeft.”

De kaartenverkoop gaat nog zeker een paar uur door. Er staan nog altijd honderden mensen op de Grote Markt aan te schuiven. Bij mensen die niet aanschuiven klinkt op sociale media hier en daar kritiek op het systeem, maar bij wie er wel bij is op de Grote Markt klinkt vooral motivatie. “Dit is gewoon de beste zekerheid dat de fel begeerde kaarten gaan naar die Dendermondenaren die het echt absoluut willen”, verwoordt Sven De Proft, die van donderdagmiddag post vatte. “En dat wie een ticket voor de Grote Markt heeft, ook vastbesloten is om er een gigantisch feest van te maken op de ommegang.”

Volgens Patrick Segers van het Ros Beiaardcomité is het een bewuste keuze van stad en comité om de kaartenverkoop op deze maner te organiseren en niet digitaal. “Dit doen we niet voor ons plezier, want er komt heel wat bij kijken”, zegt hij. “Een online verkoop willen we niet. Dan krijg je Tomorrowland-toestanden met specialisten die met verschillende IP-adressen kaarten opkopen. Die gaan dan naar mensen uit bijvoorbeeld Gent of Antwerpen. De huidige kaartenverkoop biedt gewoon de garantie dat de tickets echt naar de Dendermondenaren zelf gaan.”