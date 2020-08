Na succes eerste luierbox in De Kroon: stad krijgt nog twee extra exemplaren op centrale plaatsen Nele Dooms

13 augustus 2020

14u49 0 Dendermonde Dendermonde krijgt nog twee extra luierboxen. Aanleiding is het succes van de eerste luierbox in het Huis van het Kind De Kroon. Na bijna twee jaar werden daar al duizenden luiers ingezameld voor kwetsbare gezinnen.

In november 2018 liet huidig schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V) een luierbox plaatsen in het Huis van het Kind De Kroon, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde. De box kreeg een plaats in de onthaalruimte van de campus. Inwoners kunnen daar ongebruikte luiers van alle maten en merken die ze zelf niet meer nodig hebben in deponeren. Die worden dan verdeeld onder gezinnen die een beperkt budget hebben.

“De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen betekent immers een serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare gezinnen”, zegt Cleemput. “Kinderen groeien snel uit de luiers, hebben regelmatig een grotere maat nodig of worden zindelijk. Heel wat gezinnen hebben dan overschotjes liggen. In plaats van die weg te gooien, biedt de luierbox een ideale kans om ze aan gezinnen die het moeilijker hebben te geven.”

De luierbox blijkt een succes. In bijna twee jaar tijd werden 4.829 luiers verzameld. De stad kon daarmee zo’n 80 gezinnen helpen. Alle luiers die ingezameld worden, worden gesorteerd en verdeeld tussen vzw De Tondeldoos, die zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen in Dendermonde, en sociaal kruidenier TWIJkruid.

Net omdat de luierbox zo’n succes is, breidt het project uit. De stad plant in het najaar de plaatsing van nog 2 extra luierboxen op andere centrale plaatsen. In De Kroon kunnen inwoners luiers deponeren op maandag tussen 13.30 en 16.30 uur, woensdag tussen 9 en 12.30 uur, donderdag tussen 13.30 en 20 uur en vrijdag tussen 9 en 12.30 uur.