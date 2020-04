Na succes actie “Lof voor elke hof”: Instagram-wedstrijd moet tonen hoe het plantjes vergaat Nele Dooms

03 april 2020

15u42 2 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde roept alle Dendermondenaren die bij de actie “Lof voor elke hof” een gratis plantjes afhaalden op om te tonen hoe het er nu mee gaat. Dat kan via een Instagram-wedstrijd. Winnende foto’s krijgen een plaatsje in het Stadsmagazine.

De actie “Lof voor elke hof”, waarbij elk Dendermonds gezin recht had op een gratis plantje voor in de tuin of op het terras, was een groot succes. Meer dan 2.000 aalbes, stekelbes, rode kornoelje, hazelaar, vlier, spork en lijsterbes werden op 7 maart op de parking van het Administratief Centrum bedeeld.

“Intussen zullen de planten al in heel wat tuinen geplant zijn”, zegt schepen van natuur Nele Cleemput (CD&V). “We riepen de mensen ook op om via een Instagram-wedstrijd foto’s te posten van hun aanwinst. Dat leverde al verschillende leuke beelden op, maar we zijn nieuwsgierig hoe het met de andere plantjes is.”

De Instagram-wedstrijd loopt nog tot zondag 5 april. “Neem dus snel een originele foto met uw plantje erop en maak kans op een handig tuinpakket”, zegt schepen van klimaat Leen Dierick (CD&V). “Wie foto’s post moet de hashtags #igdendermonde en #lofvoorelkehof toevoegen.”

Een jury zal vijf winnaars kiezen, die elk een handig tuinpakket krijgen. De winnende foto’s verschijnen later in het Stadsmagazine.

Meer over CD&V

Stadsmagazine