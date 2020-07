Na spannende online strijd: Lauren verkozen tot Petatje 2020 Nele Dooms

19 juli 2020

14u07 0 Oudegem Lauren Van Caekenberghe (9) is het nieuwe Petatje 2020 van Oudegem. Ze is het eerste Petatje ooit dat met een online stemming werd verkozen. Bij velen heet het dat de verkiezing voor een Petatje nog nooit zo spannend was.

De Feestcommissie van Oudegem zorgde dit jaar voor een primeur. Met dank aan de coronacrisis. De jaarlijkse wedstrijd om een nieuw Petatje te verkiezen was niet mogelijk door de coronamaatregelen en dus besliste het comité om er een online gebeuren via Facebook van te maken. Vic Bogaert (10), Lauren Van Caekenberghe (9) en Emma Coene (9) waren kandidaat om het nieuwe Petatje 2020 te worden. De winnaar wordt de mascotte van de Septemberkermis en krijgt een prominente rol in de reuzenstoet en tijdens de Gouden Petattenworp in Oudegem.

“Petatje is één van de spilfiguren uit het boek De Filosoof Van Haagem van Jef Scheirs, dat in de jaren zestig verfilmd werd als televisieserie op de toenmalige BRT”, zegt voorzitter Stéphanie Verlaeckt. “Petatje was een schattig ventje, omgeven door enkele stereotype figuren zoals de levensgenieter Titten, de norse Naten, Rosalieke, zijn moeder, Coletje Kambeel.”

De online verkiezing verliep erg spannend. Het werd een nek-aan-nekrace tussen Lauren en Vic. Maar uiteindelijk was het toch Lauren die het meeste stemmen achter haar naam verzamelde. “We wensen haar een dikke proficiat”, zegt Stéphanie Verlaeckt. “Natuurlijk laten we Vic en Emma niet in de kou staan. Zij worden in de eerste plaats uitgeroepen als erelid van de kersverse Petatjesclub. Ook zij zullen een rol spelen naast Petatje Lauren. Wat dat precies zal inhouden, blijft nog even een verrassing. Wij zijn volop bezig om een coronaproof kermisweekend uit te werken.”