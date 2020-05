Na protest over nieuw woonproject Veldstraat: schepencollege weigert vergunning Nele Dooms

29 mei 2020

17u00 1 Sint-Gillis-Dendermonde Als het van het schepencollege van Dendermonde afhangt, komt het nieuwe woonproject in de Veldstraat in Sint-Gillis-Dendermonde er niet. Het college heeft de vergunning geweigerd. Eerder hadden buurtbewoners hun protest nog geuit tegen het project

Het woonproject waarover sprake is situeert zich in de Veldstraat, in het centrum van Sint-Gillis. Waar een buurtweg uitgeeft op de achterzijde van het kerkhof plant een projectontwikkelaar een flatgebouw van 82 meter lang, 16 meter breed en met drie bouwlagen meer dan 10 meter hoog. Daar zouden 38 appartementen in komen.

Buurtbewoners zien de komst van dat flatgebouw niet zitten en uitten daarover hun protest. Ze vinden het woonproject te groot en vrezen extra verkeers- en parkeerdruk. Hun verzuchtingen zijn bij het Dendermondse schepencollege niet in dovemansoren gevonden. Dat resulteerde in een weigering van de vergunning. Een aantal bezwaren van de buren waren immers gegrond bevonden door het schepencollege. “De weigering van de vergunning heeft vooral te maken met de schaal en densiteit van het project op deze site”, klinkt het.