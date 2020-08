Na proces-verbaal van Cel Handhaving: geen productie meer bij Empro tot oktober Nele Dooms

17 augustus 2020

16u20 1 Dendermonde Er is momenteel geen productie meer bij het bedrijf Empro in Dendermonde, dat al jaren voor stank zorgt in de buurt. Dat komt nadat de afdeling Handhaving van het Vlaams Departement Omgeving een proces-verbaal opstelde tegen het bedrijf. Tot midden oktober mag er geen werking meer zijn.

Na vijf jaar klachten van omwonenden over stank van Empro, dat op het Hoogveld in Dendermonde pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica verwerkt, besliste begin juli Vlaams minister van Omgeving Demir dat het gedaan moest zijn: de vergunning van het bedrijf werd voor drie maanden geschorst. Empro tekende beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar die verwierp dat verzoek.

Terwijl iedereen dacht dat daarmee het bedrijf stil zou liggen, werd de voorbije weken wel nog productie opgemerkt. De beslissing van de minister liet proefdraaien immers wel nog toe om het effect van nieuwe maatregelen tegen geurhinder te beoordelen.

De Cel Handhaving, die alles opvolgt, vindt dat er nu niet getest meer moet worden en de productie dus volledig moet stilgelegd worden. “De beslissing van de minister stelt dat proefdraaien alleen toegelaten is tot de effecten van maatregelen kunnen nagegaan en beoordeeld worden”, argumenteert die. “Dat is gebeurd ondertussen, zodat het bedrijf nu moet stoppen tot de opgelegde termijn van drie maanden verstreken is.”

En dus werd de productie maandag stopgezet. Tot 11 oktober mag er geen verwerking van pluimen en dierlijke grondstoffen meer zijn bij Empro. Het gaat om een bestuurlijke maatregel om het bedrijf de beslissing van de minister te doen naleven. Na 11 oktober zullen de activiteiten opnieuw, geleidelijk en gecontroleerd, kunnen opstarten, waarbij de geurhinder tot een aanvaardbaar en niet-storend niveau moet beperkt worden”, klinkt het bij Handhaving. “Dat kan alleen als het bedrijf alle nodige maatregelen om onaanvaardbare hinder te voorkomen blijft treffen.”

Empro gaat in beroep tegen deze actie van de Cel Handhaving. “Het is hallucinant dat men het bedrijf tot stopzetting dwingt”, zegt zaakvoerder Vaast Vanoverschelde. “Het is trouwens diezelfde Handhaving die recent, in een PV van 5 augustus, oordeelde dat Empro duurzaam opereerde zonder hinderlijk te zijn. Daardoor vervalt iedere rechtsgrond voor een schorsing. En toch worden we nu tot stopzetting gedwongen. Het is niet te begrijpen dat zo met de werkgelegenheid van 30 mensen gespeeld wordt.”