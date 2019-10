Na primeur van gratis omloop voor Ros Beiaardommegang, nu ook voor het eerst tribunekaarten aan lager kansentarief Nele Dooms

16 oktober 2019

17u23 0 Dendermonde Voor het eerst zullen in Dendermonde een aantal tribunekaarten voor de Ros Beiaardommegang ook tegen een lager kansentarief verkrijgbaar zijn. Daarmee wil de stad ook inwoners die het minder breed hebben de kans geven om de stoet vanop een tribune te bekijken. Voor de Grote Markt geldt deze regeling evenwel niet.

Nog een dik half jaar rest er tot de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang Dan worden er tienduizenden bezoekers in de stad verwacht om het folkloristisch spektakel te bekijken. Eerder maakte het Ros Beiaardcomité al bekend dat voor het eerst de staanplaatsen langs het hele parcours gratis zullen zijn. “Zo krijgt echt iedereen de kans om het Ros Beiaard te bewonderen”, klonk het toen.

Over het parcours in de binnenstad verspreid staan er ook verschillende tribunes, goed voor in totaal 17.000 zitplaatsen. Een zitje kost 25 euro. Voor de tribune op het Justitieplein is dat 40 euro. “Het Ros Beiaardcomité wil zich echter inspannen om iedereen te betrekken bij het volksfeest dat de Ros Beiaardommegang moet zijn”, zegt burgemeester Piet Buyse, die ook voorzitter van het comité is. “Daarom is beslist om honderd tribunekaarten aan een goedkoper kansentarief te verkopen. Dat kunnen mensen die daarvoor in aanmerking komen met hun UiTPAS. Dan betalen ze 3 euro voor een zitplaats.”

Die honderd tribunekaarten aan lager tarief zullen vanaf 4 november, op net geen 200 dagen voor de ommegang, te koop zijn. Twintig kaarten voor de tribune aan het Heldenplein worden verkocht in dienstencentrum Zonnebloem, twintig kaarten voor de tribune op de Gentsesteenweg in dienstencentrum Zilverpand en twintig kaarten voor de tribune op de Oude Vest in dienstencentrum ’t Plein. Vervolgens worden nog eens 40 kaarten voor tribunes op de Oude Vest verkocht in het Sociaal Huis.

Voor de tribune op de Grote Markt komen evenwel geen kaarten, die 60 euro kosten, aan kansentarief beschikbaar. “De vraag daarvoor is zo immens groot, dat we dit niet kunnen doen”, legt Buyse uit. “Dendermondenaren gaan ook nu weer uren en uren aanschuiven om zo’n kaart te kunnen bemachtigen.” De verkoop van kaarten voor de Grote Markt vindt op 30 november plaats. Tien jaar geleden stonden liefhebbers daarvoor al van twee avonden voordien in de wachtrij.