Na pleidooi voor zone 30 in gevaarlijke Zandstraat: schepen Meremans bereid om vraag te stellen aan Afdeling Wegen en Verkeer Nele Dooms

17 januari 2020

15u17 0 Dendermonde Schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) is bereid de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest te vragen of het mogelijk is zone 30 in te voeren in de Zandstraat in Appels. De verkeersveiligheid hier ligt extra onder vuur na een recente aanrijding tussen een vrachtwagen en een fietser. De Fietsersbond en oppositiepartij Groen houden een pleidooi om de maximumsnelheid in deze gevaarlijke, smalle straat te verlagen.

Een zwaar ongeval eerder deze maand, waarbij een fietser in de Zandstraat werd geraakt door een vrachtwagen, ten val kwam en zwaar gewond raakte, zorgde voor een stormloop aan reacties. De Zandstraat staat dan ook al jaren gekend als één van de onveiligste plekken in Dendermonde en als erg gevaarlijk voor fietsers. De weg is smal, krijgt veel verkeer én vrachtwagens te verwerken en fietspaden zijn er niet. “Dit ongeval was ‘an accident waiting to happen’”, zegt ook oppositieraadslid Iris Uyttersprot (Groen). “Fietsers moeten laveren tussen verkeer, dat veel te snel rijdt.”

Die mening is ook de Fietsersbond van Dendermonde toegedaan. Die dringt, net als Groen, aan op de invoering van een zone 30 in de Zandstaat. “Dat is een keuze voor veiligheid van de zachte weggebruikers”, zegt voorzitter Pier Tielens. “De doorstroming van het gemotoriseerd verkeer zal bovendien nauwelijks vertraagd worden want het gaat hier om een traject van maar 700 meter. Nog beter is dat de Zandstraat een fietsstraat zou worden, waarbij auto’s en vrachtauto’s achter de fietsers moeten blijven.”

Schepen Meremans is bereid om AWV, die beheerder is van de Zandstraat omdat dit een gewestweg is, de vraag te stellen om zone 30 in te voeren. “Los daarvan zullen we sowieso werk maken van een degelijk alternatief traject voor fietsers door de Denderstraat, met een veilige oversteek op de Steenweg van Aalst”, zegt hij. “Fietssuggestiestroken in de Zandstraat worden bovendien dit voorjaar verwacht. Een wondermiddel is het niet, maar ze zullen fietsers alvast wel een duidelijke plaats op de weg geven.”