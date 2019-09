Na oproep Fedasil: geen extra opvangplaatsen in stad voor asielzoekers Nele Dooms

02 september 2019

13u17 10 Dendermonde Er komen in Dendermonde geen extra opvangplaatsen voor asielzoekers bij. Dat blijkt uit navraag hierover bij schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA), naar aanleiding van een brief die Fedasil, het Belgisch Agentschap voor de opvang van asielzoekers, recent verstuurde.

Fedasil heeft recent opnieuw aan lokale besturen, en dus ook aan Dendermonde, gevraagd om bijkomende opvangplaatsen voor vluchtelingen te creëren. Dendermonde telt momenteel zeventien plaatsen in het kader van het LOI, of Lokaal OpvangInitiatief. Asielzoekers verblijven er doorgaans enkele maanden, in de periode tussen hun assielaanvraag en de verwijzing, en vervolgens krijgen weer andere vluchtelingen er onderdak. Schepen van Sociale Zaken en Integratie Tomas Roggeman vindt dat voldoende en meent dat er in de Ros Beiaardstad geen extra opvang moet bijkomen. Hij volgt daarin zijn collega-schepen in Aalst Sarah Smeyers (N-VA), die eerder ook al te kennen gaf in haar stad ook geen bijkomende opvangplaatsen voor asielzoekers te creëren. “Dendermonde heeft in het verleden al meer dan voldoende haar verantwoordelijkheid genomen, met onder andere het openen van de vroegere Abdijschool voor asielopvang”, zegt Roggeman. “Onze stad doet al heel wat op vlak van vluchtelingen. Het is beter dat allemaal wat te spreiden over de rest van Vlaanderen ook. Wij kiezen er nu voor om de focus te leggen op integratie en niet op extra opvang van nieuwkomers.”