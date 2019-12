Na onzekere toekomst Terrasjesavonden op Grote Markt, nu ook zomerbar Cour et Jardin op de helling Nele Dooms

20 december 2019

12u12 70 Dendermonde De pop-up zomerbar van Cour et Jardin, al jaren een succes in de tuin van Huis Van Winckel in hartje stad, staat op de helling. De uitbaters kregen te horen dat de volledige tuin niet meer gebruikt zal mogen worden en het aantal activiteiten zal moeten dalen. Nochtans werd in 2017 een concessie voor 18 jaar afgesloten. Oppositiepartij Open Vld trekt aan de alarmbel. “Broodroof”, klinkt het. “En voor Dendermonde wordt het uitgaansgebeuren, dat al comateus is, nu morsdood gemaakt.”

De zomerbar in de tuin van Huis Van Winckel is al jaren een gigantisch succes in Dendermonde. Door de vorige uitbater van het cultuurcafé, verbonden aan CC Belgica, werd die jaren geleden omgedoopt tot ‘Le Jardin’ en het werd een vaste plaats van afspraak voor tal van inwoners die een gezellige avond in het mooie decor van de tuin wilden doorbrengen. Toen in 2017 een nieuwe concessie voor het cultuurcafé, ondertussen Cour et Jardin, aan nieuwe uitbaters werd gegeven, zat ook de uitbating van de tuin daar in vervat. De voorbije twee jaar deed die in de zomermaanden, van begin juni tot midden september, dienst als pop-up ‘Le Jardin Créole’. Het succes bleef groot.

Occasioneel gebruik

Maar nu kregen de uitbaters van Cour et Jardin te horen dat de uitbating van de zomerbar in de toekomst aan banden zal gelegd worden. Voor de zomer van 2020 blijft de situatie ongewijzigd. Voor de zomer van 2021 zullen er beperkingen zijn, omdat het Huis Van Winckel dan grote restauratiewerken ondergaat. Vanaf 2022 ziet de stad de uitbating van de zomerbar helemaal anders dan nu. Mailverkeer van de juridische dienst van de stad aan de concessiehouders maakt duidelijk dat ‘het gebruik van de volledige tuinoppervlakte ingeperkt moet worden’ en dat ‘het activiteitenritme en aard ervan en de permanente inname tijdens de zomer niet meer als onderdeel van de concessie zal worden weerhouden’. “De huidige werkwijze in de tuin is te belastend zowel voor de aanplantingen als voor de omwonenden. We denken eerder aan occasioneel gebruik”, klinkt het nog.

Concreet wil dat zeggen dat vanaf de zomer 2022 de Jardin Créole niet meer de hele tuin in beslag zal mogen nemen en er niet een hele zomer lang activiteit mag zijn. De uitbaters van Cour et Jardin hebben ondertussen een advocaat onder de arm genomen. Zelf willen ze absoluut niet reageren op het nieuws. Oppositiepartij Open Vld trekt wel aan de alarmbel. “Woorden als contractbreuk en broodroof zijn niet veraf”, zegt oppositieraadslid Laurens Hofman (Open Vld). “De huidige uitbaters hebben een concessie van achttien jaar en daar wordt nu éénzijdig aan gemorreld door het gebruik van de tuin fors te reduceren. Daardoor zakt de concessie fors in waarde. Welke ondernemer wil nog investeren in Dendermonde zonder juridische zekerheid? Dit is onaanvaardbaar en een slag in het gezicht van de Dendermondse horeca én vele Dendermondenaren.”

“Voeling met Dendermondenaar kwijt”

Het nieuws komt er nadat eerder deze week ook al bleek dat de toekomst van de wekelijkse terrasjesavonden op de Grote Markt tijdens de zomervakantie onder vuur liggen. Het stadsbestuur behoudt wel de 35.000 euro die nodig waren om die terrasjesavonden te organiseren, maar maakt duidelijk dat het die zelf niet meer op getouw zal zetten. Het budget zal dienen voor inwoners of verenigingen die zelf iets uit de grond stampen. “Nu komt daar nog eens de beperking van de Jardin bij”, zegt Hofman. “Deze meerderheid is werkelijk de voeling met de Dendermondenaar én het Noorden kwijt. Uit bevragingen blijkt dat de lokale bevolking Dendermonde als ‘uitgaansstad’ op de kaart wil. Maar de CD&V/N-VA-meerderheid vindt zomeractiviteiten in de tuin te belastend voor de aanplantingen! Dit is ronduit belachelijk. Het Dendermondse uitgaansgebeuren was al comateus en wordt hiermee morsdood gemaakt.”

Uit bevragingen blijkt dat de bevolking Dendermonde als ‘uitgaansstad’ op de kaart wil. Maar de stad vindt zomeractiviteiten in de tuin te belastend voor de aanplantingen! Dit is ronduit belachelijk Gemeenteraadslid Laurens Hofman (Open Vld)

Bij het Dendermondse stadsbestuur heet het dat onderhandelingen nog lopen. “We proberen de werking van het cultuurcafé maximaal verder te zetten”, zegt schepen van Cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Toen de concessie twee jaar geleden met de nieuwe uitbaters werd afgesloten, was al duidelijk dat er renovatiewerken aan Huis van Winckel zouden gebeuren. Met dat project wil de stad het pand herwaarderen en er een duurzame herbestemming aan geven als uitbreiding van het aangrenzende Cultuurcentrum Belgica. Ook de tuin, die eveneens beschermd erfgoed is, zal bij deze renovatie in eer hersteld worden. Agentschap Onroerend Erfgoed staat erop dat dit echt terug een tuin wordt. We onderhandelen met zowel uitbaters als Agentschap over hoe de uitbater zijn werking maximaal kan voortzetten tijdens en na de renovatie, zowel binnen als buiten.”