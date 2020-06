Na massaal protest en hele reeks bezwaren: ook provincie geeft ongunstig advies voor windmolens Nele Dooms

08 juni 2020

17u49 1 Grembergen Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een ongunstig advies gegeven voor de komst van twee nieuwe grote windmolens in Grembergen. Tegen het project was de voorbije maanden massaal protest gerezen. Het actiecomité Weet Wat Waait reageert opgelucht.

De aanvraag om twee windmolens te bouwen langs de N41 in Grembergen werd ingediend door Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Groep. Bedoeling was de windturbines te bouwen tussen de Vlassenbroekbrug en de grens met Hamme. Eén turbine zou langs de oostelijke kant van de N41 komen, de andere aan de westelijke kant, tussen Voortweg en Bankveldstraat.

Maar dat zagen buurtbewoners niet zitten. Zij startten het actiecomité Weet Wat Waait en riepen op om zoveel mogelijk bezwaren in te dienen. Dat resulteerde uiteindelijk begin dit jaar in ruim 1.550 bezwaren tegen het project. Het Dendermondse stadsbestuur besliste daarop om een negatief advies uit te spreken.

De uiteindelijke beslissing over de vergunningsaanvraag van Eoly lag evenwel bij de provincie. Ook die spreekt nu een ongunstig advies uit. Dat zorgt voor opluchting bij het actiecomité. Dat had altijd gesteld dat er geen draagvlak bij de bevolking bestaat voor dit project, onder andere omwille van geluidsoverlast, slagschaduw, negatieve effecten op natuurgebied en de impact op het landschap. “Met veel plezier en enthousiasme vernemen we nu de beslissing van de provincie”, klinkt het.

Eoly heeft de komende 30 dagen wel nog de kans om in beroep te gaan tegen de beslissing. “Maar we zijn ervan overtuigd dat onze gezamenlijke argumentatie sterk genoeg is om dit te doorstaan”, klinkt het bij Weet Wat Waait. “We hopen dat Eoly en Colruyt Group inzien dat er de locatiekeuze van bij het begin niet correct was.”