Na lockdown Italië door coronavirus zitten Deborah en Christoph vast in Rome: “Steeds ongeruster” Nele Dooms

10 maart 2020

10u17 0 Dendermonde “We willen hier zo snel mogelijk weg, we worden steeds ongeruster, Rome lijkt een spookstad”. Dat zeggen Deborah Lauvrys en Christoph De Haeck uit Dendermonde. Het koppel hoopte op een ontspannende citytrip in de historische stad, maar zitten nu vast door de lockdown van Italië naar aanleiding van het coronavirus. “We proberen een vroegere vlucht naar huis te krijgen, maar het is zelfs niet duidelijk of onze vliegmaatschappij nog vluchten organiseert”, klinkt het.

Voor een allereerste keer een bezoek aan Rome: Deborah en Christophe hadden zich die citytrip wel helemaal anders voorgesteld. “De reis was al geboekt in het najaar vorig jaar”, vertelt Deborah. “De babysit voor de kinderen was geregeld. En we keken enorm uit naar een paar dagen met ons twee in het prachtige Rome. De zon schijnt hier en het is 20 graden. Dat is mooi meegenomen, maar voor de rest draait deze trip helemaal anders uit dan gepland.”

De reden is het coronavirus. Niet dat daar nog geen sprake van was toen Deborah en Christoph zondag afzakten naar Rome. “Maar we werden gerustgesteld door de reisorganisatie”, zegt Christoph. “Er was geen probleem, de vlucht en reis konden gewoon doorgaan. We moesten ons geen zorgen maken. En dus trokken we gewoon naar Rome.”

Alleen is daar nu geen enkele bezienswaardigheid meer te bezoeken. De beslissing van de Italiaanse regering om het hele land in quarantaine te zetten, maakt het extra moeilijk. “Rome lijkt een spookstad”, schetst Deborah. “Op straat zie je wel nog mensen lopen, maar dat zijn dan veelal toeristen. Ons hotel, een heel mooi en modern complex, is zo goed als leeg. Aan het ontbijt zijn amper drie van de vijftig tafeltjes bezet. Tickets die we vooraf voor het Colosseum geboekt hadden, zijn niets waard, want het is gesloten. Net zoals het Vaticaans museum, bijvoorbeeld. Het enige wat we kunnen doen is wat door de straten en langs de pleinen dwalen en naar de fonteinen kijken. Zelfs in de restaurantjes zit je helemaal alleen als je iets wil eten.”

We hebben het gehad en willen naar huis. Maar we weten niet zeker of onze vlucht zelfs nog doorgaat

De terugreis voor Deborah en Christoph is normaal voor donderdag gepland, maar het tweetal hoopt met een vroegere vlucht huiswaarts te kunnen keren. “We waren echt niet bang toen we naar Rome afreisden”, zegt Deborah. “Maar momenteel worden we steeds meer ongerust. De media hier blijven maar berichten over corona en er vallen in Italië ook veel doden. We hebben het gehad en willen naar huis. Maar de reisagent vertelde ons zopas dat ze niet zeker meer zijn of Alitalia Airlines, de maatschappij waarmee wij vliegen, nog wel vluchten organiseert. Een vroegere vlucht naar huis zal dus al niet evident zijn en onze geplande vlucht van donderdagochtend werd al afgeschaft en verplaatst naar de namiddag. Het is dus gespannen afwachten. De koffers staan alleszins klaar om meteen op te stappen als de kans zich voordoet. Als we dit allemaal vooraf hadden geweten, waren niet vertrokken.”