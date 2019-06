Na legionella afkomstig van koeltoren Gents papierbedrijf: geen gevaar bij papierproducent VPK Burgemeester Piet Buyse stelt duidelijk na contact met Agentschap Zorg en Gezondheid: “Geen enkele reden tot ongerustheid” Nele Dooms

07 juni 2019

10u17 0 Dendermonde Er is geen gevaar of risico dat een legionellabesmetting zoals die zich recent voordeed in de Gentse kanaalzone in Dendermonde zal ontstaan. Burgemeester Piet Buyse (CD&V) liet dat expliciet bekijken door het Agentschap Zorg en Gezondheid, nadat bleek dat de legionellabesmetting in Gent afkomstig zou zijn van de koeltoren van een papierbedrijf. Er kwamen daardoor ongeruste reacties van bewoners in Dendermonde. “De koeltorens van VPK Paper zijn helemaal in orde en betekenen geen enkel risico voor buurtbewoners”, klinkt het.

Wekenlang dook in de Gentse Kanaalzone de enige legionellabesmetting na de andere op. Uiteindelijk vielen er zelfs twee dodelijke slachtoffers door de legionella-uitbraak. In bedrijven in de omgeving werden stalen genomen en uiteindelijk blijkt dat de karton- en papierfabrikant Stora Enso waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de legionella-epidemie die in totaal liefst 32 slachtoffers maakte. Het gerecht onderzoekt nu of het bedrijf nalatig is geweest.

De bekendmaking van het papierbedrijf dat aan de basis ligt van de legionella-besmetting, doet ook in Dendermonde vragen rijzen en zorgt voor ongerustheid. In Oudegem staat immers ook een groot papier- en kartonbedrijf met koeltorens: VPK Paper. Er blijkt echter geen reden tot ongerustheid. Dat benadrukt burgemeester Piet Buyse (CD&V) van Dendermonde. “Nadat bleek dat een Gents papierbedrijf mogelijk verantwoordelijk is voor de legionella, informeerde ik bij het Agentschap Zorg en Gezondheid of er een oorzakelijk verband kan zijn tussen legionella en papierproductie en of er enig risico is voor buurtbewoners”, zegt Buyse. “Dat blijk gelukkig niet het geval.”

Koeltorens van ander type

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn de koeltorens van VPK Paper van een ander type dan die in Gent. Het koelwater van het Oudegemse bedrijf wordt bemonsterd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Uit die analyse in een erkend labo blijkt dat er geen legionella in de stalen is teruggevonden.

“Het risico op dergelijke legionella-uitbraak blijkt overigens heel klein te zijn”, stelt Buyse gerust. “In Vlaanderen zijn er ongeveer 900 koeltorens, waarvan 17 in Dendermonde verspreid over 3 bedrijven, en het is de eerste keer dat er zich in Vlaanderen een incident op grote schaal voordoet. Bedrijven met een koeltoren zijn bovendien verplicht een risicoanalyse te doen en moeten instaan voor veilig gebruik en onderhoud ervan. Minstens twee keer per jaar moeten er een staalname en analyse op legionella gebeuren.”

Ook VPK Paper zelf nam contact op met het Agentschap Zorg en Gezondheid en zal nog een schrijven uitsturen naar omwonenden om iedereen gerust te stellen. Het bedrijf neemt, naar aanleiding van de legionella-uitbraak in het Gentse, ook nog extra maatregelen uit eigen beweging. “We zijn van plan, voor alle zekerheid, onze risicoanalyse en beheersplan te evalueren en nog extra controles te uitvoeren”, klinkt het. “We hebben sowieso al heel wat preventieve maatregelen die van kracht zijn. Zo voegen we biocides in de waterfase toe om de risico’s te beperken.”