Na kritische uithaal over verhoging zitpenningen: Tom Bogman uit Raad van Bestuur huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn gezet Nele Dooms

02 september 2020

12u32 5 Dendermonde Tom Bogman, sp.a-gemeenteraadslid in Dendermonde, is uit de Raad van Bestuur van sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn gezet. Dat is beslist nadat Bogman zich eerder deze zomer kritisch uitliet over een voorstel om zitpenningen te verhogen. “Bogman stelde deontologisch niet verantwoord gedrag”, zegt de voorzitter van Volkswelzijn. “Te kritische stem en dus word je buiten gezet”, reageert Bogman.

Begin juli maakte Tom Bogman, die vorige legislatuur nog voorzitter van huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn was, bekend dat de huisvestingsmaatschappij de zitpenningen voor vergaderingen wilde verhogen van 140 naar 200 euro. Dat had hij vernomen tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers van onder andere CD&V, N-VA en Sp.a. De Algemene Vergadering zou begin september over het voorstel moeten stemmen. Hoewel voorzitter Hilde Raman (N-VA) zich sterk maakte dat het om “een correcte verloning” ging, “omdat de zitpenningen bij Volkswelzijn al jaren een stuk lager lagen dan andere maatschappijen in de buurt”, nam Bogman woorden als “wereldvreemde zelfbediening” in de mond en stuurde een oproep naar de Algemene Vergadering de wereld in om tegen het voorstel van de verhoging te stemmen.

De verhoging van de zitpenningen is nu, tijdens de jongste Algemene Vergadering van Volkswelzijn deze week, wel goedgekeurd. Maar wat meer is, diezelfde Algemene Vergadering stemde op diezelfde bijeenkomst het ontslag van Tom Bogman als bestuurder. In zijn plaats is Laurens Hofman (Open Vld) aangesteld als nieuwe bestuurder.

Vertrouwensbreuk

Als motivering van het ontslag is sprake van “vertrouwensbreuk”. “Bogman uitte zich tijdens de Raad van Bestuur eind juni principieel tegen een mogelijke verhoging van zitpenningen, een dag later smeerde hij zijn commentaar open en bloot uit op Facebook”, zegt voorzitter Raman. “Het is ongezien en deontologisch niet verantwoord dat een bestuurder gegevens uit een besloten vergadering op sociale media, in de pers en op een politieke Facebook-pagina plaatst. Er zijn binnen Volkswelzijn duidelijke afspraken dat functies binnen de Raad Van Bestuur op geen enkele manier voor politieke doeleinden zullen worden gebruikt. Maar Bogman neemt blijkbaar graag een loopje met de interne regelgeving en schending van de privacy. Dat resulteerde in een ernstige vertrouwensbreuk, wat een constructieve samenwerking niet ten goede komt.”

Prioriteiten

Bogman, na ex-voorzitter van Volkswelzijn nu dus ook ex-bestuurder, reageert enorm verbaasd op de beslissing. “Als je een kritische stem laat horen, word je er blijkbaar gewoon uitgezet”, meent hij. “Jammer, maar het zal mij in de toekomst niet weerhouden om mij te verzetten tegen de zelfbediening en zelfverrijking op kap van sociale huurders, waar deze heisa mee begonnen is. Volgens mij is de beslissing de zitpenningen te verhogen foutief genomen. Volkswelzijn levert al jaren uitstekend werk en ik blik terug op vele mooie jaren waarin we constructief werkten voor goed en betaalbaar wonen in Dendermonde en Buggenhout. Als bestuurder en voorzitter stelde ik eigen belangen ondergeschikt aan die van onze huurders. Deze beslissing geeft duidelijk aan waar de prioriteiten van de nieuwe voorzitter liggen.”