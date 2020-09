Na kookboek vol gezonde recepten, nu op radio: Laura wordt presentatrice bij Topradio Nele Dooms

03 september 2020

12u50 2 Dendermonde Laura Van den Broeck uit Dendermonde gaat een nieuwe uitdaging aan. Vanaf midden september zal de jongedame te horen zijn op Topradio. Ze zal er mee de ochtendshow TOPstart presenteren. “En ja, daar zal ook gezonde voeding in aan bod komen”, zegt Van den Broeck, die een kookboek vol gezonde recepten op haar actief heeft.

De Dendermondse Laura Van den Broeck gaat geen uitdaging uit de weg. Na een gevecht voor een slanker en gezonder leven nam ze deel aan de verkiezing van Miss België. Sindsdien promoot ze via haar blog, Facebook-pagina en Instagram haar gezonde levensstijl. Dat deed ze ook tijdens een deelname aan het Vier-programma Komen Eten. En dat resulteerde dan weer in het realiseren van een droom: een eigen kookboek uitbrengen. Dat bulkt van de gezonde recepten en bewegingstips.

Nu komt een volgende uitdaging op het pad van de energieke jongedame. Vanaf 16 september krijgt Geert Demeyere in de ochtendshow TOPstart versterking van Laura. Zij kwam als meest enthousiaste kandidaat uit de stemmenzoektocht die de radiozender begin deze zomer organiseerde. “Ik had gehoord over die zoektocht naar een nieuwe presentatrice”, vertelt Laura. “En omdat het altijd wel een droom is geweest om iets in de media te doen, waagde ik mijn kans. Met resultaat!”

Radio-ervaring heeft Laura niet en dus wordt het nieuwe avontuur best spannend. “Ik zie het als een ideale uitdaging. Pluspunt is dat ik dit kan combineren met mijn coachingsessies als voedingsdeskundige en sportcoach”, klinkt het. “Leuk is dat ik mijn passie voor gezonde voeding ook in het radioprogamma kan verwerken. Ik zal heel wat gezonde tips met de luisteraars delen. Zo staat er bijvoorbeeld een quiz met de luisteraars op het programma rond gezondheidsthema’s. Maar mijn grootst doel is de luisteraars gewoon een leuke ochtend bezorgen.”

TOPstart is elke werkdag te beluisteren van van 6 tot 9 uur. Dat wordt voortaan erg vroeg opstaan voor Laura. Om 4.45 uur. “Geen probleem”, zegt ze. “Ik ben altijd al een vroege en energieke vogel geweest. Die energie gaan we ook in die uurtjes radio steken en dat laten horen via leuke dance beats en toffe radiobabbels.”