Na klachten over veiligheid zwakke weggebruikers in Sint-Ursmarusstraat: ook eenrichtingsverkeer voor fietsers Nele Dooms

13 juli 2020

15u52 0 Baasrode Fietsers zullen in de Sint-Ursmarusstraat niet meer in twee richtingen door de straat mogen rijden. Dat heeft het Agentschap Wegen en Verkeer beslist, nadat het Dendermondse stadsbestuur erop had aandrongen. De stad kreeg recent nog klachten over de gevaarlijke situatie voor zwakke weggebruikers in de straat.

Zowel de Fietsersbond van Dendermonde als gemeenteraadslid Bart Claes (N-VA) trokken recent aan de alarmbel rond de gevaarlijke situatie voor zwakke weggebruikers in de Sint-Ursmarusstraat. “Er geldt eenrichtingsverkeer voor auto’s, maar fietsers rijden wel in beide richtingen, terwijl er ook nog geparkeerd wordt op de smalle rijweg”, klonk het. “Het zorgt voor conflicten tussen fietsers en auto’s. En ook de verkeerssignalisatie is niet altijd duidelijk”.

Signalisatie

Schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) besprak de situatie met de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest, die de Sint-Ursmarusstraat beheert. Resultaat is dat er aanpassingen komen om de situatie veiliger te maken. “AWV liet weten dat de tegenrichting voor fietsers op het gevaarlijkste stuk van de straat verdwijnt. Ook de signalisatie om het zijstraatje vanachter de kerk aan te duiden, zal duidelijker gemaakt worden”, zegt Meremans.

Het stadsbestuur dringt er ook op aan om een fietsstraat in te voeren, of minstens een zone 30. AWV zal dit onderzoeken. Bij een volgend overleg in het najaar zullen de resultaten daarvan besproken worden. Raadslid Claes is alvast tevreden met de vooruitgang die geboekt is. De aangekondigde aanpassingen zullen meteen na het bouwverlof uitgevoerd worden.