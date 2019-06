Na klachten over puinhoop: Sint-Alexiusbegijnhof opgeruimd Nele Dooms

20 juni 2019

18u08 5 Dendermonde Na de heisa deze week over de puinhoop op het Sint-Alexiusbegijnhof in Dendermonde na werken aan de nutsleidingen, is er sinds donderdag dan toch actie op het terrein. Na maanden wordt de rommel eindelijk opgeruimd. Deze zomer moet het begijnhof weer een pak toeristen kunnen ontvangen in goede omstandigheden.

Nadat een aannemer werken aan de nutsleidingen uitvoerde, in afwachting van een heraanleg van de wegenis van het begijnhof, lag het er de voorbije maanden bezaaid met brokken steenpuin en bouwafval. Ze waren een bron van ergernis voor de bewoners en bezoekers. De anders zo mooie toeristische trekpleister was herschapen tot een lelijk stort. Het stadsbestuur wees deze week, nadat onder andere bewoners meldden dat ze er meer dan genoeg van hadden, de nutsmaatschappijen met de vinger. “We hebben hen al diverse keren aangemaand om de boel op te ruimen”, zei schepen Leen Dierick (CD&V). “Nu hebben we een afspraak gemaakt dat tegen eind juni alle rommel weg moet en de wegen op het Begijnhof gefatsoeneerd moeten zijn, zodat een vlotte doorgang weer mogelijk is. Tijdens de vakantie moet het begijnhof weer opengesteld kunnen worden voor toeristische wandelingen.”

De werklui zijn donderdag begonnen met een opruimactie. Het merendeel van het puin is ondertussen weg. Kort na het bouwverlof zal er op vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed nog bijkomend archeologisch onderzoek uitgevoerd worden achteraan het Begijnhof. Later starten de lang verwachte de wegen- en rioleringswerken.