Na klachten Fietsersbond: fietspad Mechelsesteenweg krijgt mogelijks groot onderhoud in 2020-2022 Nele Dooms

11 oktober 2019

15u31 0 Dendermonde De kans bestaat dat het fietspad op de Mechelsesteenweg, tussen het kruispunt Mechelsepoort en de N41, een “grondig onderhoud” krijgt. Dat heeft de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest laten weten aan de Fietsersbond.

Die organiseerde een aantal maanden geleden een actie rond fietsen op de Mechelsesteenweg en kaartte de fietsonveiligheid en het gebrek aan comfort voor zwakke weggebruikers op deze drukke steenweg aan. “We startten ook een online meldpunt-actie en dat leverde een tiental klachten op over putten, verzakte dekseltjes van riolen, onzachte overgangen aan de zijstraten, enzovoort”, zegt voorzitter Pier Tielens. “We speelden het allemaal door aan meldpuntwegen.be en dat bleef blijkbaar niet onopgemerkt. Hier en daar werden immers al wat lichte herstellingen uitgevoerd. Maar beter nog is de mail die we van AWV mochten ontvangen met hoopvol nieuws.”

Daarin staat te lezen dat de afdeling niet opteert voor voorlopige herstellingen aan het fietspad, maar het herstel wil meenemen in een grondig onderhoud. “Bedoeling is om dat project op te nemen in het investeringsprogramma 2020-2022", klinkt het. “We moeten wel de goedkeuring van de ministerie daarover afwachten. Dat gebeurt normaal gezien begin volgend jaar.” De Fietsersbond zal de zaak opvolgen. “Hopelijk wordt er dan ook gewerkt aan de gebrekkige oversteekbaarheid en de veiligheid bij de vele op- en afritten”, klinkt het daar”