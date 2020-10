Na jaren vertraging: nieuwe stationsomgeving zo goed als klaar Nele Dooms

02 oktober 2020

15u59 2 Schoonaarde De nieuwe stationsomgeving van Schoonaarde is op een haar na klaar. Enkel nog een paar kleine details moeten afgerond worden. Hiermee nadert een project dat meer dan 15 jaar lang aansleepte zijn einde.

Jarenlang heeft de stationsomgeving van Schoonaarde er erbarmelijk bijgelegen, met putten in het wegdek, plassen en losliggende stenen. Het was een hel voor pendelaars die hier hun wagen parkeren. Stadsbestuur en NMBS sloegen uiteindelijk de handen in elkaar om het plein te renoveren. Een ontwerp voorzag in een nieuwe parking voor 78 auto’s en zes parkeerplaatsen voor personen met een beperking, en een groenzone naast de parking. Het stationsplein, de toegang en de parking moesten nieuwe riolering en openbare verlichting krijgen.

Het duurde uiteindelijk 15 jaar voor een aannemer eind 2019 aan de slag ging voor de heraanleg. Die werken hadden normaal gezien in februari dit jaar klaar moeten zijn, maar alsof de duivel ermee gemoeid was liep ook de uitvoering vertraging op door stabiliteitsproblemen. Daardoor lagen de werken een tijd stil. Tot nu. Op nog een paar afwerkingen na is de heraanleg klaar.

Oppositiepartij Groen heeft wel nog enkele bedenkingen. Volgens de partij is het er ‘s avonds nog te donker. “Er is geen verlichting tussen het perron en stationsplein in de late uurtjes”, zegt Aline Willen van Groen. “Dat maakt het extra opletten omdat er toch nog verschillende niveauverschillen zijn.” Schepen Leen Dierick (CD&V) laat de situatie nakijken. “Maar normaal gezien is er voldoende verlichting voorzien”, zegt zij.