Na jaar windstilte laat KWB Toneel weer van zich horen: blijspel krijgt Appels sausje Nele Dooms

05 februari 2020

16u03 0 Dendermonde Het KWB Toneel van Appels laat weer van zich horen. De acteurs staan, na een jaar windstilte, weer op de planken. Dat doen ze met de komedie ‘Antoine Haute Couture’. Het blijspel krijgt voor de gelegenheid een Appels sausje.

Het mag dan al even stil geweest zijn rond het theatergezelschap KWB Toneel van Appels, momenteel staan de acteurs te trappelen om weer voor publiek te spelen. Regisseur Katrien Daniels stuurt de enthousiaste ploeg spelers aan. “De komedie die we brengen, is van de hand van de Nederlandse schrijver Frans Akkersdijk”, zegt zij. “Maar wij maken er wel een heel eigen versie van, typisch voor Appels.”

De wereld van de Haute Couture heeft voor de acteurs ondertussen geen geheimen meer. “Antoine deed vroeger ervaring op in de grote modehuizen in Parijs”, vertelt Daniels over het verhaal. “Samen met Yvette, zijn eerste verkoopster, ontvangt hij de chique dames van de stad. Deze dames zijn zeer tuk op Monsieur Antoine en zijn unieke creaties. Monsieur Antoine is dan meer tuk op zijn coupeur, de jonge en knappe gast Robert. Etaleur Erik ziet de jonge verkoopster Sylvie zitten. En als de dochter van Barones de Grandbourgeant gaat trouwen, gaan de poppen aan het dansen. De Barones wil een fantastische creatie laten ontwerpen door haar couturier. Maar ook Lady Bickhams en Mevrouw Van Dam willen blinken op het feest.”

Op het podium staan Johan Permentier, Lucienne Piryns, Celien Ceurvelts, Rudy Vinck, Ilse Hermans, Johannes Meremans, Anita De Gucht, Mieke Van Damme en Els Verwaeren. Voorstellingen vinden plaats op 28 februari, 29 februari, 6 maart en 7 maart, telkens om 20 uur. Op 1 maart is er een matineevoorstelling met gebak om 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het Parochiaal Centrum van Appels, aan de Vrijstraat. Info en reservatie: 052/21.86.73.