Na heisa over wirwar aan fietsen op kerkplein: “Maak van site leuk centrum voor scholieren” Nele Dooms

13 september 2019

15u13 2 Dendermonde “Maak van het Onze-Lieve-Vrouwkerkplein een leuk centrum voor scholieren”. Dat zegt Maarten De Boeck, voorzitter van Jong Vld Dendermonde. Hij lanceert het voorstel nadat eerder heisa ontstaan was over de vele fietsen die sinds het begin van het schooljaar het kerkplein weer dagelijks inpalmen.

In plaats van hun fiets in de fietsenstalling van de school te plaatsen, kiezen veel scholieren van het Oscar Romerocollege er dagelijks voor om fietsen op het kerkplein achter te laten. Het is al jaren de gewoonte dat jongeren elkaar daar tegen het lijf lopen voor en na school, maar sinds een tijd laten ze er ook massaal fietsen achter. Bij heel wat voorbijgangers en inwoners van Dendermonde zorgt het voor ergernissen, omdat ze vinden dat de wirwar aan fietsen op het plein, in de schaduw van de grote O.L.V.-kerk, het zicht verpesten.

Nadat intern binnen bestuurspartij CD&V de situatie al besproken werd omdat onder andere gemeenteraadslid Luc Van Mol de kat de bel aanbond en ook schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) heel wat opmerkingen kreeg over de toestand, gaat het Dendermondse stadsbestuur op zoek naar een oplossing. Zo bestaat het idee om van het kerkplein een park te maken, wat meteen een verbod op stallen van fietsen inhoudt.

Voor Maarten De Boeck, voorzitter van Jong Vld Dendermonde, moet er meer gebeuren dan dat. “Het is goed dat er naar oplossingen wordt gezocht, maar het is nu eenmaal een feit dat het Onze-Lieve-Vrouwkerkplein er al lang verloederd bijligt en daar zijn die vele fietsen niet de oorzaak van. Hier is heel wat meer nodig dan wat fietsenrekken en heraanleggen van de voetpaden”, stelt hij. “Dit plein is hét scholencentrum van de meeste middelbare scholen in Dendermonde. Laat het ons dan ook in die zin en op basis daarvan een invulling geven.”

Volgens De Boeck moet het kerkplein een locatie worden “waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en creativiteit en ambitie gestimuleerd worden”. “Een aangenaam centrum voor de vele scholieren”, zegt hij. De Boeck koppelt daar direct concrete voorstellen aan, die hij samenvat in een ontwerpschets. Die zal hij aan het stadsbestuur bezorgen, zodat ze het mee kunnen nemen in hun zoektocht naar een oplossing.

“De eenrichtingslus die momenteel voor autoverkeer rond de kerk loopt, zou best verdwijnen”, zegt hij. “Maak in de plaats een groot plein, autovrij. De omgeving rond de schoolpoort wordt op die manier ook meteen een pak veiliger én de kerk komt, als cultureel gebouw, meer tot haar recht. Aan de rand van het plein worden zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden, maar die worden wel van het plein zelf gescheiden door bomen en struiken. Tot slot kunnen in het midden van het plein banken voor de jongeren en andere faciliteiten geplaatst worden. Ontmoeting moet daarbij centraal staan.”

Schepen Meremans wil overleg met de school en de politie voor er een concreet voorstel voor het O.L.V.-kerkplein wordt vastgelegd.